Безумный Том: 10 лучших фильмов и сериалов с Томом Харди

Харизматичный британский актер Том Харди не всегда играет главные роли, но зато обычно снимается в хороших и даже выдающихся лентах. Его актерский вкус заслуживает изучения, поэтому стоит перечислить лучшие фильмы и сериалы с участием Харди.

Источник: Фильм.ру «Лок» (2013) / Locke

В камерной ленте, придуманной и поставленной Стивеном Найтом, Харди сыграл мужчину, который посреди ночи вынужден мчаться в Лондон, чтобы присутствовать при рождении своего внебрачного ребенка. Герой проводит почти все экранное время в машине. Он разговаривает по телефону то с одним, то с другим собеседником и пытается понять, как ему жить дальше.

«Черный ястреб» (2001) / Black Hawk Down

В самом начале своей кинокарьеры Харди засветился в военном боевике Ридли Скотта, где была изображена продолжительная перестрелка между американскими спецназовцами и армией одного из военных лидеров Сомали. Харди сыграл одного из рейнджеров 75-го парашютно-десантного полка специального назначения. Картина не окупила расходы на производство, но произвела сильное впечатление на критиков и удостоилась двух «технических» статуэток на церемонии «Оскара».

«Табу» (2017) / Taboo

Том Харди лично принял участие в разработке исторического сериала, в котором изобразил британского искателя приключений. Герой «Табу» в 1814 году вступает в конфликт с могущественной Ост-Индской компанией, которой нужна земля на побережье Северной Америки, перешедшая к герою по наследству. Сериал уже удостоился высоких оценок и спровоцировал полемику о том, как оценивать деятельность Ост-Индской компании.

«Воин» (2011) / Warrior

В мощной семейно-спортивной драме Гэвина О’Коннора Том Харди сыграл бывшего морпеха, который участвует в состязании по смешанным боевым искусствам. Герой тренируется под руководством своего отца и сталкивается на ринге со своим старшим братом, с которым давно рассорился. «Воин» неудачно прошел в прокате, но в дальнейшем стал культовым фильмом и принес Нику Нолти номинацию на актерский «Оскар». У картины есть болливудский и российский ремейки.

«Выживший» (2015) / The Revenant

Картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту классифицируется как вестерн, но это в большей степени драма о выживании и мести. Лента рассказывает о проводнике, которого в 1823 году оставляют в лесу умирать после того, как он чудом отбился от медведя. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо, а Том Харди изобразил злодея, который пытается прикончить героя, но убивает лишь его сына. Картина собрала в мировом прокате более 500 миллионов долларов. Она удостоилась 12 номинаций на «Оскар» и получила три статуэтки. Харди был среди номинированных, но не награжденных.

«Дюнкерк» (2017) / Dunkirk

В недавней размашистой военной драме Кристофер Нолан изобразил эвакуацию британского экспедиционного корпуса из Франции в Англию в 1940 году. Это был тот редкий случай в военной истории, когда бегство было героическим и, судя по всему, спасительным для нации. Картина собрала в мировом прокате более 500 миллионов долларов. Она удостоилась восьми номинаций на «Оскар» и трех «технических» статуэток. Том Харди сыграл пилота, прикрывающего эвакуацию с воздуха.

«Острые козырьки» (2013) / Peaky Blinders

Популярный и высококлассный британский сериал, созданный Стивеном Найтом, рассказывает об английской преступной группировке, действующей после окончания Первой мировой войны. Эпопея затрагивает не только криминальные, но и политические темы. Главного героя шоу играет Киллиан Мерфи, а Харди на протяжении трех сезонов изображает колоритного еврейского гангстера Альфи Соломонса.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) / Mad Max: Fury Road

К 2015 году многие устали ждать, когда австралийский режиссер Джордж Миллер вернет зрителей на просторы постапокалиптического киномира, который некогда прославил Миллера, актера Мела Гибсона и все австралийское кино. Однако четвертая серия цикла оказалась ярчайшим боевиком и одним из лучших фильмов года. Том Харди сыграл заглавного Безумного Макса, однако позволил Шарлиз Терон стать реальным ведущим героем фильма.

«Начало» (2010) / Inception

В хитроумно выстроенной криминально-фантастической картине Кристофера Нолана персонажи проникают в сознание человека, чтобы внедрить туда опасную идею. Главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо, а Том Харди изобразил одного из его основных подручных. Лента собрала в мировом прокате более 800 миллионов долларов и считается одним из лучших жанровых фильмов в истории современного голливудского кино.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) / The Dark Knight Rises

Третья серия блокбастерного цикла Кристофера Нолана о Бэтмене получилась не столь безупречной, как ее предшественница под названием «Темный рыцарь». Однако это все равно великолепное кино, и из Харди получился впечатляющий суперзлодей Бейн, который в «Возрождении легенды» показан террористом-революционером, пытающимся уничтожить Готэм. Фильм заработал более миллиарда долларов, а Бейн в изображении Харди на время стал интернет-мемом.