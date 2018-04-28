Звезды, которые ненавидят свои культовые роли 

Роль в "Титанике" принесла Леонардо ДиКаприо всемирную известность, однако, как он рассказывал, и сыграла с ним злую шутку. Следующее десятилетие футболки, значки и плакаты с мальчишкой Джеком продавались на каждом углу, и актеру пришлось доказывать, что он способен воплотить и другие образы — не только влюбленного романтика.

1/7 Роль в "Титанике" принесла Леонардо ДиКаприо всемирную известность, однако, как он рассказывал, и сыграла с ним злую шутку. Следующее десятилетие футболки, значки и плакаты с мальчишкой Джеком продавались на каждом углу, и актеру пришлось доказывать, что он способен воплотить и другие образы — не только влюбленного романтика.

2/7 Шона Коннери до сих пор считают лучшим Джеймсом Бондом, но сам актер от этого героя не в восторге. Коннери делился в своих интервью, что не считает Бонда настоящим шпионом, а скорее, лощеным убийцей, которому все сходит с рук, потому что у него есть лицензия. "Я ненавижу этого проклятого Джеймса Бонда. Мне бы хотелось его убить".