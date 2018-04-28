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Звезды, которые ненавидят свои культовые роли
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Звезды, которые ненавидят свои культовые роли 

Рамблер 28 апреля 2018
Почему персонажи Джеймса Бонда, Гарри Поттера и Серены ван дер Вудсен бесят актеров, их сыгравших.
1/7  Роль в "Титанике" принесла Леонардо ДиКаприо всемирную известность, однако, как он рассказывал, и сыграла с ним злую шутку. Следующее десятилетие футболки, значки и плакаты с мальчишкой Джеком продавались на каждом углу, и актеру пришлось доказывать, что он способен воплотить и другие образы — не только влюбленного романтика.
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2/7  Шона Коннери до сих пор считают лучшим Джеймсом Бондом, но сам актер от этого героя не в восторге. Коннери делился в своих интервью, что не считает Бонда настоящим шпионом, а скорее, лощеным убийцей, которому все сходит с рук, потому что у него есть лицензия. "Я ненавижу этого проклятого Джеймса Бонда. Мне бы хотелось его убить".
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3/7  Роль вампира Эдварда Каллена превратила Роберта Паттинсона в настоящую звезду и объект обожания девушек по всему миру. Но сам актер относится к своему персонажу скептически: "Он самый абсурдный человек… Чем больше я читал сценарий, тем больше ненавидел этого парня. Он 108-летний девственник! Хотя бы поэтому у меня к нему вопросы!".
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4/7  Роль Гарри Поттера дала неплохой старт карьере Дэниела Рэдклиффа, зато потом актеру пришлось постараться выйти из образа чудаковатого волшебника. Он снимался во всем подряд, однажды даже исполнил роль трупа! А в одном из интервью актер признался, что в фильме "Гарри Поттер и принц-полукровка" он и вовсе смотреть на себя не может.
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5/7  Хотя популярность "Сплетницы" стихла, а исполнительница главной роли Блейк Лайвли снимается в серьезных фильмах, фанаты Серены ван дер Вудсен ассоциируют актрису с образом легкомысленной блондинки. Лайвли это огорчает: "Я бы никогда не дала кому-то кокаин и не переспала с чужим парнем. Поклонники стерли границы между нами".
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6/7  Критики называют фильм Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин" худшим из всех картин про человека-летучую мышь. Исполнитель же главной роли красавчик Джордж Клуни роль Бэтмена считает провальной, отзываясь о ней так: "Играл ли я когда-нибудь геев? Было дело. Я расхаживал в резиновом костюме в обтяжку. И у меня были резиновые соски…".
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7/7  Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, главные участники эротической драмы "50 оттенков серого", свои роли ненавидят и не скрывают этого. После съемок Дорнан во всех интервью рассказывал, как устал от фильма и что способен на большее. А Джонсон, по слухам, еле уговорили выйти на красную дорожку и представлять фильм.
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Любой начинающий актер мечтает получить роль, которая в один миг сделает его любимцем публики, принесет славу и признание. Удивительно, многим судьба улыбается во весь рот: им предлагают сыграть в потрясающем проекте. Однако со временем становится ясно, что эта звездная роль сыграла с ее исполнителем злую шутку. Да, с этими образами их будут ассоциировать до конца жизни, но любви к своим персонажам знаменитости почему-то не испытывают. Разбираемся, как получилось, что Шон Коннери ненавидит Джеймса Бонда, ДиКаприо утомился от популярности Джека Доусона, а Дакота Джонсон отказывалась представлять последний фильм из серии "50 оттенков серого".
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