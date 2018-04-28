Звезды, которые ненавидят свои культовые роли 

Любой начинающий актер мечтает получить роль, которая в один миг сделает его любимцем публики, принесет славу и признание. Удивительно, многим судьба улыбается во весь рот: им предлагают сыграть в потрясающем проекте. Однако со временем становится ясно, что эта звездная роль сыграла с ее исполнителем злую шутку. Да, с этими образами их будут ассоциировать до конца жизни, но любви к своим персонажам знаменитости почему-то не испытывают. Разбираемся, как получилось, что Шон Коннери ненавидит Джеймса Бонда, ДиКаприо утомился от популярности Джека Доусона, а Дакота Джонсон отказывалась представлять последний фильм из серии "50 оттенков серого".