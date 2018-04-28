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Мишель Пфайффер может появиться в сиквеле «Малефисенты»
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Мишель Пфайффер может появиться в сиквеле «Малефисенты» 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Роль Королевы в продолжении диснеевской сказки «Малефисента» может сыграть Мишель Пфайффер. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Wrap.
В главной роли злодейки Малефисенты снова будет Анджелина Джоли. Это тот редкий случай, когда кинодива сделала исключение для франшизы: актриса из принципа не снимается в сиквелах после провала второй части «Лары Крофт» и принимает участие только в оригинальных картинах.
Четыре года назад сборы «Малефисенты» в мире составили больше 750 миллионов долларов, что дало повод говорить о неизбежном продолжении коммерчески успешного фильма. Ожидается, что «Малефисента 2» выйдет на экраны уже в декабре этого года.
Накануне в интернете появилось интервью Константина Хабенского блогеру Юрию Дудю. В нем актер рассказал, как целовал Анджелину Джоли на съемках фильма «Особо опасен».
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