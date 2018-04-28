На сцене Дворца молодежи покажут комедию-вихрь «Бестолочь»

Спектакль «Бестолочь» — это классическая комедия положений. Супружеская чета нанимает в свой дом на работу служанку-недотепу Анну, роль в которой Олеся Железняк. Теперь она — бесконечный повод для семейных шуток и юмора. Но наступает день, когда муж должен срочно уехать в командировку, жена — проведать родителей, а Анну отправляют к ее родственникам в деревню. Дом остается пустым. Но совсем ненадолго.

«Как и любую комедию положений, спектакль «Бестолочь» отличают стремительность действия, его внезапные повороты и запутанная интрига. Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин . Ученик Марка Захарова , режиссер московского театра Ленком, он поставил спектакль-шутку, спектакль-праздник, спектакль, который не может оставить равнодушным никого» — отмечают организаторы.

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