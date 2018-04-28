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На сцене Дворца молодежи покажут комедию-вихрь «Бестолочь»
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На сцене Дворца молодежи покажут комедию-вихрь «Бестолочь» 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В екатеринбургском Дворце молодежи зрителю представят спектакль «Бестолочь» по пьесе Марка Камолетти. В главных ролях такие актеры, как Олеся Железняк и Юлия Меньшова.
Спектакль «Бестолочь» — это классическая комедия положений. Супружеская чета нанимает в свой дом на работу служанку-недотепу Анну, роль в которой Олеся Железняк. Теперь она — бесконечный повод для семейных шуток и юмора. Но наступает день, когда муж должен срочно уехать в командировку, жена — проведать родителей, а Анну отправляют к ее родственникам в деревню. Дом остается пустым. Но совсем ненадолго.
«Как и любую комедию положений, спектакль «Бестолочь» отличают стремительность действия, его внезапные повороты и запутанная интрига. Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин. Ученик Марка Захарова, режиссер московского театра Ленком, он поставил спектакль-шутку, спектакль-праздник, спектакль, который не может оставить равнодушным никого» — отмечают организаторы.
Спектакль «Бестолочь» состоится 29 мая во Дворце молодежи. Начало в 19.00. В ролях: Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Андрей Ильин, Андрей Носков, Зоя Буряк.
Подробности на сайте: www.prconcert.ru или по телефону: (343) 253-23-06.
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