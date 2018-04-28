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Еще один режиссер? Дженнифер Лоуренс гуляет под руку с Дэвидом О. Расселом
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Еще один режиссер? Дженнифер Лоуренс гуляет под руку с Дэвидом О. Расселом 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кажется, Дженнифер Лоуренс (27) интересуют исключительно режиссеры. Напомним, актриса около года встречалась с Дарреном Аранофски (49), с которым познакомилась на съемках фильма «Мама!», в котором сыграла главную роль. Но, в ноябре прошлого года пара рассталась.
И вот, недавно папарацци заметили Лоуренс на встрече с новым режиссером, 59-летним Дэвидом О. Расселом (59). Звезды сходили на ужин в нью-йоркский ресторан Felice Ristorante & Wine Bar, а потом немного прошлись рука об руку.
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И мы бы подумали, что у Джен новый роман, но сердце Дэвида уже давно занято его возлюбленной Холли Дэвис. Правда, кто знает, в Голливуде может случится все что угодно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshhe-odin-rezhisser-dzhennifer-lourens-gulyaet-pod-ruku-s-devidom-o-rasselom/
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