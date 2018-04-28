Создатель Таноса заявил о недовольстве работой Marvel Comics

Издательство сделало злодея не таким, как изначально задумывал его автор.

В декабре 2017 года один из создателей комикс-версии Таноса, Безумного Титана, Джим Старлин, который также помогал в работе над Драксом и Гаморой из серии про Стражей Галактики, поругался с руководством издательства Marvel.

Спустя несколько месяцев, автор подробнее рассказал о конфликте. По словам Старлина, он больше не работает с Marvel и считает, что так лучше. И хотя ранее создатель Таноса отмечал, что издательство стало развивать персонажа в совершенно другом направлении, он уточнил, что все права на героя принадлежат Marvel Entertainment и он не собирается спорить с руководством.

По словам Старлина, ближайшие фильмы киновселенной сделают Таноса настоящей культурной иконой, и персонаж станет гораздо «больше», чем любые писатели комиксов и художники, которые его создавали, из-за чего в Marvel и решили обновить образ в комиксах.

Помимо этого, ранее стало известно, что для комиксов одновременно велась работа сразу над двумя версиями злодея с похожими историями. В прошедшем феврале Старлин рассказал, что случайно узнал сюжет выходящей тогда серии про Таноса, хотя он и Алан Дэвис (работал над выпусками «Человека-паука», «Мстителей», «Людей Икс» и других комиксов) тогда занимались графической новеллой о персонаже, в которой описывались почти те же события. Вероятно, это также стало одной из причиной конфликта.

Несмотря на плохие отношения с издательством Marvel, Старлин, судя по всему, сотрудничает с Marvel Studios, которая занимается киновселенной. По информации СМИ, автор заключил со студией соответствующее соглашение, хотя несколько месяцев назад говорил, что работа над фильмами не приносит ему большого дохода.

Танос впервые появится в киновселенной Marvel в качестве одного из основных персонажей в грядущей «Войне бесконечности», которая стартует в российском прокате уже 3 мая.

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