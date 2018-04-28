АВИЛОН «Мерседес-Бенц» сыграл в кино

На прошлой неделе на Первом канале состоялся премьерный показ масштабного сериала «Частица вселенной». Это история о настоящих героях, фильм о научных исследованиях в космосе, человеческих отношениях и недалеком будущем. «Это и космический триллер, и катастрофа, и история большой любви», — авторы о фильме «Частица вселенной». Режиссёром сериала стала Алена Званцова , которая выступила и сценаристом проекта. В фильме снимались такие знаменитости, как Евгений Гришковец Анна Михалкова . ⠀ АВИЛОН «Мерседес-Бенц» также участвовал в съемках в самом начале работы над проектом. Некоторые сцены фильма снимались в дилерском центре, при этом интерьер здания настолько соответствовал космической концепции фильма, что догадаться об этом может только очень внимательный клиент АВИЛОН. ⠀ АВИЛОН «Мерседес-Бенц» с радостью поддерживает удачную премьеру фильма и желает дальнейших творческих успехов авторской группе сериала.

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