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АВИЛОН «Мерседес-Бенц» сыграл в кино
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АВИЛОН «Мерседес-Бенц» сыграл в кино 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
На прошлой неделе на Первом канале состоялся премьерный показ масштабного сериала «Частица вселенной». Это история о настоящих героях, фильм о научных исследованиях в космосе, человеческих отношениях и недалеком будущем. «Это и космический триллер, и катастрофа, и история большой любви», — авторы о фильме «Частица вселенной». Режиссёром сериала стала Алена Званцова, которая выступила и сценаристом проекта. В фильме снимались такие знаменитости, как Евгений Гришковец и Анна Михалкова. ⠀ АВИЛОН «Мерседес-Бенц» также участвовал в съемках в самом начале работы над проектом. Некоторые сцены фильма снимались в дилерском центре, при этом интерьер здания настолько соответствовал космической концепции фильма, что догадаться об этом может только очень внимательный клиент АВИЛОН. ⠀ АВИЛОН «Мерседес-Бенц» с радостью поддерживает удачную премьеру фильма и желает дальнейших творческих успехов авторской группе сериала.
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