Фонд кино выделит безвозвратные средства фильму А. Германа-младшего

Попечительский совет Фонда кино утвердил список фильмов кинокомпаний, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2018-2019 гг. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«26 апреля 2018 г. состоялось заседание попечительского совета Фонда кино под председательством советника президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого . По итогам заседания был утвержден список из 20 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны Фондом кино в 2018 г., и список из пяти проектов, которые получат поддержку в 2019 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что все проекты ранее были оценены сценарной рабочей группой и экспертным советом Фонда кино.

Как уточняется, на безвозвратной основе в 2018 г. поддержка окажется проектам: «Пассажир» (ООО «Водород 2011»), «Счастье мое» (ООО «2Д Целлулоид»), «Мой Домовой» (ООО «Фонд Девелопмента Рики»), «Воздух» (ООО «САГа»), «Братство» (ООО «Мастерская Павла Лунгина»), «Герой» (ООО «Карго»), «Руслан и Людмила» (ООО «Визарт Фильм»), «Летчик» (АНО «Интерфест»), «Ампир V» (ООО «Кинокомпания „Квадрат“), „Кощей. Похититель невест“ (АО „ТПО „Киностудия им. М. Горького“), „Пиноккио“ (ООО „Лицензионные бренды“),

На возвратной основе в 2018 г. Фонд кино поддержит проекты „Вратарь галактики“ (ООО Студия Бонанза), „Жених 2“ (ООО „СП фильм“), „Фиксики. Полный метр 2“ (ЗАО „Аэроплан“), „Снежная королева 4“ (ООО „Визарт Фильм“), „Рассвет“ (ООО „Форс Медиа“).

Проекты „Гуляй, Вася 2“ (ООО „План 9“), „Яга. Кошмар темного леса“ (ООО „Кью Эс Фильмс“), „Большое Путешествие“ (ООО „Лицензионные бренды“), „Кома“ (ООО „Кинокомпания Большое кино“) поддержка будет оказана и на возвратной, и на безвозвратной основе.

В 2019 г. Фонд кино на безвозвратной основе профинансирует проекты „Вратарь галактики“ (ООО Студия Бонанза), „Гуляй, Вася 2“ (ООО „План 9“), „Воздух“ (ООО „САГа“), „Летчик“ (АНО „Интерфест“), „Кощей. Похититель невест“ (АО „ТПО „Киностудия им. М. Горького“).

Очная защита проектов иных организаций кинематографии, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства состоялась 19 апреля 2018 г. Мероприятие прошло в Кинохолле ВГИК, расположенном в новом корпусе Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова.