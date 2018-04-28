Выходит документальный фильм о Уитни Хьюстон

Фото: Кадр из фильма "Телохранитель"

Фильм "Уитни" покажет весь путь легендарной певицы и станет первой документальной картиной, производство которой одобрил Фонд наследия певицы.

Съемками занимались две студии Miramax и Roadside Attractions, которые пригласили режиссировать Кевина Макдональда . Он же снимал такие фильмы, как "Последний король Шотландии" и "Черное море".

Фильм расскажет как можно больше о карьере поп-певицы, а также о ее неспокойном браке с Бобби Брауном . Все колоссальные достижения Хьюстон на музыкальном поприще были омрачены историей ее личной жизни. Уитни подвергалась бытовому насилию и дважды лечилась от наркозависимости. Кроме того, кинолента обещает раскрыть подробности несвоевременного ухода из жизни самой успешной поп-исполнительницы в мире.

Премьера "Уитни" состоится на Каннском кинофестивале.