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Выходит документальный фильм о Уитни Хьюстон
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Выходит документальный фильм о Уитни Хьюстон 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Телохранитель"
Фильм "Уитни" покажет весь путь легендарной певицы и станет первой документальной картиной, производство которой одобрил Фонд наследия певицы.
Съемками занимались две студии Miramax и Roadside Attractions, которые пригласили режиссировать Кевина Макдональда. Он же снимал такие фильмы, как "Последний король Шотландии" и "Черное море".
Фильм расскажет как можно больше о карьере поп-певицы, а также о ее неспокойном браке с Бобби Брауном. Все колоссальные достижения Хьюстон на музыкальном поприще были омрачены историей ее личной жизни. Уитни подвергалась бытовому насилию и дважды лечилась от наркозависимости. Кроме того, кинолента обещает раскрыть подробности несвоевременного ухода из жизни самой успешной поп-исполнительницы в мире.
Премьера "Уитни" состоится на Каннском кинофестивале.
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