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Автор идеи «Футбольных банд»: спорт для фанатов является лишь поводом к драке
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Автор идеи «Футбольных банд»: спорт для фанатов является лишь поводом к драке 

RT на русском 1 час назад
Автор идеи документального фильма RTД «Футбольные банды», не раскрывающий своего имени, заявил, что спорт для фанатов — это повод для драк.
«В процессе съёмок стало ясно, что для этих людей спорт является не мотивацией, а лишь поводом к драке. Я подозревал об этом ранее. Например, грекам не важен даже вид спорта, значение имеют лишь клубные цвета. Они устраивают потасовки на волейбольных, баскетбольных и других матчах. Главное для них — победа в стычке, а не успех команды. Футбольный хулиганизм — это возможность более-менее легально подраться», — сказал автор идеи в эксклюзивом интервью RT.
Создатель документального фильма отметил, что его картина получилась объективнее, чем кинолента канала BBC о российских фанатах.
Ранее он рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться команде во время съёмок.
RT на русском: последние новости
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