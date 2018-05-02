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5 ролей, которые могли достаться другим актерам
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5 ролей, которые могли достаться другим актерам 

Рамблер 22 минуты назад
Пересматривая любимые фильмы, мы не перестаем восхищаться талантом актеров и удивляться, насколько точно угадали режиссеры с исполнителями главных ролей в своих картинах. Может даже сложиться впечатление, что артисты не проходят никаких кастингов. Это имеет место быть, в случае, если роль написана конкретно под какого-то актера. В иных же ситуациях дело решает случай. И решает, надо сказать, чаще всего, удивительным попаданием.
Действительно, сложно представить, например, кого-то другого в роли Железного Человека, кроме Роберта Дауни младшего. А ведь изначально на нее рассматривали… Тома Круза. Лишь благодаря ряду обстоятельств Дауни удалось примерить костюм супергероя.
Кто же еще должен был сыграть культовых персонажей, которых мы уже не представляем другими? И почему рассматриваемые на эти роли актеры решили отказаться от предоставленных им шансов?
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