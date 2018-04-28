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Новое фото «приунывшего» Киану Ривза стало мемом
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Новое фото «приунывшего» Киану Ривза стало мемом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Папарацци засняли американского актера Киану Ривза во время съемок третьей части фильма «Джон Уик»; снимок продолжает серию фото с грустным Ривзом, превратившихся в сетевые мемы.
На фотографиях актер в одиночестве курит в перерыве между съемками третьей части фильма «Джон Уик», где он играет главную роль, сообщает Life.
Примечательными фото сделало свойственное Ривзу грустное и потерянное выражение лица — папарацци с 2010 года публикуют подобные снимки актера, каждый из которых превращается в мем.
Героем интернета Ривза сделала фотография восьмилетней давности, где он в полном одиночестве ест сэндвич, сидя на скамейке. При этом актер выглядит очень грустным и потерянным.
Затем он привлек внимание пользователей интернета, когда было опубликовано фото, где Ривз в одиночестве отмечает свой день рождения.
Он сидит на улице, вместо праздничного стола — кофе и кекс с одной свечкой.
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