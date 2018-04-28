Новое фото «приунывшего» Киану Ривза стало мемом

Папарацци засняли американского актера Киану Ривза во время съемок третьей части фильма «Джон Уик»; снимок продолжает серию фото с грустным Ривзом, превратившихся в сетевые мемы.

На фотографиях актер в одиночестве курит в перерыве между съемками третьей части фильма «Джон Уик», где он играет главную роль, сообщает Life.

Примечательными фото сделало свойственное Ривзу грустное и потерянное выражение лица — папарацци с 2010 года публикуют подобные снимки актера, каждый из которых превращается в мем.

Героем интернета Ривза сделала фотография восьмилетней давности, где он в полном одиночестве ест сэндвич, сидя на скамейке. При этом актер выглядит очень грустным и потерянным.

Затем он привлек внимание пользователей интернета, когда было опубликовано фото, где Ривз в одиночестве отмечает свой день рождения.

Он сидит на улице, вместо праздничного стола — кофе и кекс с одной свечкой.