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Тест: Как хорошо вы помните «Семнадцать мгновений весны»?
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Тест: Как хорошо вы помните «Семнадцать мгновений весны»? 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Поклонники сериалов о разведчиках могут ликовать. 9 мая в 8:55 на телеканале «МИР» покажут самый знаменитый советский сериал «Семнадцать мгновений весны».
Его первая серия вышла в эфир 11 августа 1973 года. Спустя три года фильм был удостоен Государственной премии РСФСР. Штирлиц стал героем анекдотов, кино разлетелось на цитаты. Режиссер Татьяна Лиознова получала благодарных зрителей мешки писем. Спустя 36 лет в «Семнадцать мгновений весны» вдохнули новую жизнь. Картину колоризировали, проще говоря, раскрасили. Однако у цветной версии критиков оказалось больше, чем сторонников: Штирлиц, Кэт, Мюллер и пастор Шлаг полюбились зрителю именно в черно-белом стиле. Классика оказалась бессмертна. «МИР 24» предлагает проверить, насколько хорошо вы помните содержание шпионского сериала.
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