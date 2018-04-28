Не верь глазам: Финальный трейлер хоррора «Истерия»

В сети появился второй дублированный трейлер мистического фильма ужасов «Истерия».

Молодой мужчина, пациент клиники для душевнобольных, получает шанс вернуться к нормальной жизни. На месяц он переселяется в особняк своих умерших родителей, где прошло его детство.

Огромный дом наполнен страшными тайнами, а из-за угла так и норовит выскочить кровожадный призрак. А может это всего лишь больной рассудок главного героя?

В фильме сыграли Тофер Грейс («Интерстеллар»), Дженезис Родригез («Ночной беглец») и Патришия Кларксон («Бегущий в лабиринте»).

«Истерия» в кино с 10 мая!