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Не верь глазам: Финальный трейлер хоррора «Истерия»
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Не верь глазам: Финальный трейлер хоррора «Истерия» 

Киноафиша 59 минут назад
Фото: Киноафиша
В сети появился второй дублированный трейлер мистического фильма ужасов «Истерия».
Молодой мужчина, пациент клиники для душевнобольных, получает шанс вернуться к нормальной жизни. На месяц он переселяется в особняк своих умерших родителей, где прошло его детство.
Огромный дом наполнен страшными тайнами, а из-за угла так и норовит выскочить кровожадный призрак. А может это всего лишь больной рассудок главного героя?
В фильме сыграли Тофер Грейс («Интерстеллар»), Дженезис Родригез («Ночной беглец») и Патришия Кларксон («Бегущий в лабиринте»).
«Истерия» в кино с 10 мая!
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