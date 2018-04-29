10 звезд, которые выросли в нищете

Многие, глядя на глянцевую dolce vita знаменитостей, со вздохами зависти мечтают о такой же красивой жизни и мировой славе. Но мало кто знает (да и, будем честными, хочет знать), насколько тернистым может быть путь на вершину успеха.

Нет, звезды не рождаются с кредитными карточками в руках или золотыми ложками во рту. Многие из них до того, как стать известными «хлебнули» неприятностей неприглядной жизни большим половником. И сегодняшние дорогие особняки, шикарные автомобили и дизайнерские наряды — заслуженная награда за упорство и трудолюбие.

Разумеется, кому-то из актеров повезло родиться отнюдь не в бедных семьях, но сегодня речь пойдет не о них. Мы расскажем о тех, кому приходилось не только греться в лучах славы и почивать на лаврах, но и ночевать на вокзалах и питаться в столовых для бездомных.