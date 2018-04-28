Коротко: «Лицо», «Бойцовский клуб» и другие фильмы выходных

Победитель Берлинале, ностальгический фильм с рисунками Резо Габриадзе , а также «Жюль и Джим» и «Бойцовский клуб» снова в кинотеатрах — что посмотреть на первых майских.

«Привидение» / Every Day Смотреть трейлер

Основанный на мировом бестселлере подростковый ромком о чувствах бестелесного духа и девочки-тинейджера.

С 26 апреля

«Лицо» / Twarz

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Фильм-обладатель Гран-при Берлинале этого года. Красавчеку Яцеку пересаживают чужое лицо — он получил производственную травму, помогая строить самую высокую статую Христа в мире.

С 26 апреля

«Знаешь, мама, где я был?»

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Мультипликационный фильм Левана Габриадзе об его знаменитом отце. В основе ленты — более 500 рисунков Реваза (Резо) Габриадзе, которые оцифровали и анимировали.

С 26 апреля

«Миссис Хайд» / Madame Hyde

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Вольная комедийная интерпретация романа Стивенсона с Изабель Юппер и Роменом Дюрисом. Скромная учительница физики, получив ударом током, становится жесткой и уверенной в себе.

С 26 апреля

«Дыши во мгле» / Dans la brume

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Фантастический триллер с Роменом Дюрисом и Ольгой Куриленко . Убийственный туман окутывает Париж — спастись можно только на крышах зданий. Семейная пара Анна и Мэттью вынуждены вернуться во мглу, чтобы спасти дочь — страдающая от редкого заболевания дочь прячется в стерильном боксе.

C 26 апреля

«Смешарики. Дежавю»

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В очередной части мультфраншизы смешарики скачут из эпохи в эпоху: сюжет строится вокруг путешествий во времени.

С 26 апреля

«Танки»

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Патриотичный блокбастер о том, как инженер Михаил Кошкин , чтобы доказать уникальность инновационного танка Т-34, отправляется на нем до Москвы.

С 26 апреля

«Правда или действие» / Truth or Dare

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Типичный молодежный хоррор, интрига которого строится вокруг игры «Правда или действие». Тот, кто не выполняет ее условия, умирает мучительной смертью.

С 26 апреля

Ретроспектива Ингмара Бергмана

В Петербурге продолжается ретроспектива, посвященная столетнему юбилею шведского режиссера. В субботу в 16:00 в кинотеатре «Аврора» покажут его картину «Фанни и Александр», а в воскресенье в 19:00 «Сарабанду».

28, 29 апреля

Спецпоказ фильма «Жюль и Джим»

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В субботу в «Родине» на большом экране покажут культовую картину классика французской новой волны Франсуа Трюффо

28 апреля

Спецпоказ фильма «Бойцовский клуб»

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29 апреля

Спецпоказ «Белых ночей»

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Мария Шелл. В воскресенье в «Родине» на большом экране покажут классическую драму Лукино Висконти по мотивам романа Достоевского. В главных ролях — Марчелло Мастроянни

29 апреля