Ещё
Коротко: «Лицо», «Бойцовский клуб» и другие фильмы выходных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коротко: «Лицо», «Бойцовский клуб» и другие фильмы выходных 

Собака 47 минут назад
Фото: Собака
Победитель Берлинале, ностальгический фильм с рисунками Резо Габриадзе, а также «Жюль и Джим» и «Бойцовский клуб» снова в кинотеатрах — что посмотреть на первых майских.
«Привидение» / Every Day  Смотреть трейлер
Основанный на мировом бестселлере подростковый ромком о чувствах бестелесного духа и девочки-тинейджера.
С 26 апреля
«Лицо» / Twarz
Смотреть трейлер
Фильм-обладатель Гран-при Берлинале этого года. Красавчеку Яцеку пересаживают чужое лицо — он получил производственную травму, помогая строить самую высокую статую Христа в мире.
С 26 апреля
«Знаешь, мама, где я был?»
Смотреть трейлер
Мультипликационный фильм Левана Габриадзе об его знаменитом отце. В основе ленты — более 500 рисунков Реваза (Резо) Габриадзе, которые оцифровали и анимировали.
С 26 апреля
«Миссис Хайд» / Madame Hyde
Смотреть трейлер
Вольная комедийная интерпретация романа Стивенсона с Изабель Юппер и Роменом Дюрисом. Скромная учительница физики, получив ударом током, становится жесткой и уверенной в себе.
С 26 апреля
«Дыши во мгле» / Dans la brume
Смотреть трейлер
Фантастический триллер с Роменом Дюрисом и Ольгой Куриленко. Убийственный туман окутывает Париж — спастись можно только на крышах зданий. Семейная пара Анна и Мэттью вынуждены вернуться во мглу, чтобы спасти дочь — страдающая от редкого заболевания дочь прячется в стерильном боксе.
C 26 апреля
«Смешарики. Дежавю»
Смотреть трейлер
В очередной части мультфраншизы смешарики скачут из эпохи в эпоху: сюжет строится вокруг путешествий во времени.
С 26 апреля
«Танки»
Смотреть трейлер
Патриотичный блокбастер о том, как инженер Михаил Кошкин, чтобы доказать уникальность инновационного танка Т-34, отправляется на нем до Москвы.
С 26 апреля
«Правда или действие» / Truth or Dare
Смотреть трейлер
Типичный молодежный хоррор, интрига которого строится вокруг игры «Правда или действие». Тот, кто не выполняет ее условия, умирает мучительной смертью.
С 26 апреля
Ретроспектива Ингмара Бергмана
В Петербурге продолжается ретроспектива, посвященная столетнему юбилею шведского режиссера. В субботу в 16:00 в кинотеатре «Аврора» покажут его картину «Фанни и Александр», а в воскресенье в 19:00 «Сарабанду».
28, 29 апреля
Спецпоказ фильма «Жюль и Джим»
Смотреть трейлер
В субботу в «Родине» на большом экране покажут культовую картину классика французской новой волны Франсуа Трюффо.
28 апреля
Спецпоказ фильма «Бойцовский клуб»
Смотреть трейлер
В воскресенье в рамках фестиваля «Дальный свет» на большие экраны вернется драма Дэвида Финчера с Бредом Питтом и Эдвардом Нортоном.
29 апреля
Спецпоказ «Белых ночей»
Смотреть трейлер
В воскресенье в «Родине» на большом экране покажут классическую драму Лукино Висконти по мотивам романа Достоевского. В главных ролях — Марчелло Мастроянни и Мария Шелл.
29 апреля
Собака: последние новости
Андрей Кончаловский: «На моей памяти всех московских друзей не любили петербургские, равно как и наоборот» Хабенский рассказал Дудю о Брэде Питте, благотворительности и отношении к Мединскому Вышел новый трейлер «Венома» с Томом Харди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Лоза в своем репертуаре8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение