Фильм, труд, май: 9 фильмов о трудовых подвигах

В преддверии международного деня трудящихся вспоминаем, что скрывается за словом «труд», так ли легко приходится рабочим, как труд и упорство меняют жизнь человека. В подборке «Киноафиши» — истории общественных активистов, ленты о жизни и быте рабочих и крестьян, картины о труде как смысле жизни, современные документальные ленты.

«Норма Рэй», 1979

Кадр из фильма «Норма Рэй»

Фильм «Норма Рэй» рассказывает о противостоянии работницы текстильной фабрики и руководства предприятия. Действие происходит в конце 1970-ых годов в США. Работники трудятся в невыносимых условиях, а получают гроши. Одна из работниц — Норма — постоянно высказывает недовольство, но ее действия не имеют результатов. Все меняется, когда Норма знакомится с профсоюзным деятелем Рубеном Варшавски. Он подсказывает женщине, как грамотно отстаивать свои права. Маленькая и хрупкая Норма, заручившись поддержкой подруг, начинает бороться с произволом.

«Человек в белом костюме», 1951

Кадр из фильма «Человек в белом костюме»

Фантастическая комедия 1951 года о мечте и мечтателе. Сидни Стрэттон ( Алек Гиннесс ) работает чернорабочим на текстильной фабрике, а в перерывах создает ткань нового поколения, которая не будет мяться и пачкаться. Узнав об опытах, начальство увольняет Стрэттона, но он не унимается. Сидни продолжает эксперименты на новом рабочем месте. Когда «вечный» материал готов, Стрэттон шьет себе ослепительно белый костюм. Но кроме самого рабочего, эта ткань оказывается никому не нужной. Против изобретателя ополчаются рабочие и профсоюзники…

«Голый остров», 1960

Кадр из фильма «Голый остров»

Лента «Голый остров» японского мастера Канэто Синдо является кинематографической поэмой о жизни бедной крестьянской семьи с маленького островка. Там нет пресной воды, электричества и газа, а землю приходится отвоёвывать у скал. Режиссер показывает ежедневный труд людей, которые возят воду с соседнего острова на свою небольшую делянку. Персонажи ленты живут в гармонии с природой, а постановщик предлагает зрителю вдумчивое наблюдение за происходящим.

«В погоне за счастьем», 2007

Кадр из фильма «В погоне за счастьем»

«В погоне за счастьем» — история человека, который не опускал руки и упорно продолжал свое дело. Крис Гарднер ( Уилл Смит ) продавал дорогое, но ненужное медицинское оборудование, из-за чего влез в долги. Не выдержавшая бедной жизни жена ушла от него. Крис и его сын становятся бездомными: иногда они ночуют на улице, временами им везет — и они находят ночлег в приюте. Несмотря на сложный режим выживания, Крис успешно проходит стажировку и устраивается на работу в фирму, а спустя несколько лет открывает собственную брокерскую контору.

«Человек из мрамора», 1977

Кадр из фильма «Человек из мрамора»

«Человек из мрамора» — лента польского киноклассика Анджея Вайды — прыжок в коммунистическое прошлое, поданный в виде журналистского расследования. Студентка киношколы Агнешка ( Кристина Янда ) снимает фильм о знаменитом передовике труда 1950-ых годов Матеуше Биркуте. Девушка находит очевидцев и родственников Матеуша, открывая для себя новые страшные факты о реальной судьбе Биркута. Продолжением «Человека из мрамора» стала картина «Человек из железа».

«Кинолюбитель», 1979

Кадр из фильма «Кинолюбитель»

Картина другого польского киноклассика — Кшиштофа Кеслёвского — рассказывает о простом рабочем из пригорода Кракова. Филип (Ежи Штур) покупает 8-миллиметровую камеру, чтобы снимать свою жену и новорожденную дочку. Начальник завода просит Филипа снять картину о производстве. Не смея отказать, Филип правдиво показывает жизнь завода, за что получает награду на фестивале профсоюзных картин. Он продолжает киноопыты, на производстве ему обустраивают отдельное помещение. Дальше-больше: на телевидении Филипа просят снимать нарушения, а на заводе хотят видеть красивые фильмы о рабочих. На Филипа давит начальство. Жена, уставшая от ушедшего с головой в кино мужа, уходит от него. Выход из непростой ситуации Филипу подскажет сама камера.

«Самокритика буржуазного пса», 2017

Самая свежая в трудовой подборке картина — лента молодого немецкого режиссера Юлиана Радльмайера «Самокритика буржуазного пса». В картине Юлиан играет самого себя — молодого режиссера, который не получил грант и вынужден поехать на яблочную плантацию, чтобы обеспечить свое существование. За ним увязывается юная особа из США, мечтающая о коммунизме. На яблочной плантации разворачивается настоящее социалистическое соревнование под руководством фрау-надзирателя. Трудовые будни подкрепляются любопытными рассуждениями рабочих о труде, капитализме и коммунизме, а также смысле жизни. Интеллектуальный и смешной фильм.

«Смерть рабочего», 2005

Кадр из фильма «Смерть рабочего»

Обязательная к просмотру лента режиссера-документалиста Михаэля Главоггера «Смерть рабочего». В картине показаны пять историй о работе в XXI веке: добыча угля в заброшенных шахтах Донбасса, добыча серы на склонах вулкана в Индонезии, бойня в Нигерии, утилизация старых кораблей на побережье Пакистана, работа китайских металлургов. Австрийский режиссер беспристрастно представил человеческий труд в самом тяжелом его исполнении.

«Человек леса», 2013

Кадр из фильма «Человек леса»

Короткометражная документальная картина об индийце Джадаве Пайенге, за 35 лет превратившего пустынную землю в настоящий лес. Джадав никогда не сомневался в том, что поступает правильно. Он полностью изменил экосистему, в его лес пришли дикие животные: слоны, тигры, носороги, олени, кролики. Очень вдохновляющая и мотивирующая трудиться лента.