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Ради одного эпизода Том Круз 106 раз прыгнул с парашютом
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Ради одного эпизода Том Круз 106 раз прыгнул с парашютом 

Киноафиша 21 минуту назад
Фото: Киноафиша
Том Круз практически всегда сам выполняет сложные трюки во время съемок. Иногда артисту приходится несладко и он получает травмы. Однако Том Круз готов на все ради уважения фанатов. На съемках картины «Миссия невыполнима 6» Круз 106 раз прыгнул с парашютом — и все это ради одного эпизода.
Вслед за актером прыгал спортсмен, который снимал на камеру эмоции артиста. Из всех проб лишь три оказались годными для монтажа. Эту информацию подтвердил режиссер картины Кристофер МакКуори.
Съемки ленты проходили в Объединенных Арабских Эмиратах.
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