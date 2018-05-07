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Самые дикие трансформации ради роли
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Самые невероятные трансформации звезд ради роли 

Рамблер 25 минут назад
Те из нас, кто вот уже который год отчаянно мечтают похудеть или, наоборот, набрать немного веса или мышечной массы, склонны порой списывать неудачи в этом нелегком деле на что угодно. Оправданий для невыполнения плана может быть множество. Только кого мы пытаемся обмануть? Себя?
У актеров, которым порой для роли приходится экстренно менять собственную внешность, никаких оправданий быть не может. Необходимо превратиться из худенького паренька в накачанного брутала? Будь добр сделать это в короткий срок, иначе звездная роль «уйдет» к другому, более ответственному и целеустремленному артисту. Режиссеры разборчивы и точно знают, какими хотят видеть героев своих фильмов в кадре.
Искусство требует жертв. И звезды, попавшие в нашу сегодняшнюю подборку, знают об этом не понаслышке. Так кому же пришлось кардинально изменить свою внешность ради приглянувшейся роли?
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