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Российские ленты за четыре месяца побили рекорд сборов года кино
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Российские ленты за четыре месяца побили рекорд сборов года кино 

Киноафиша 42 минуты назад
Фото: Киноафиша
Пресс-служба Фонда кино сообщила, что кассовые сборы российских фильмов за первый квартал уже превысили общую кассу 2016 года (объявленного Годом кино). По информации за 27 апреля этот показатель равен 8,6 млрд рублей и практически на 50% превышает цифры прошлого года.
Почти треть (28,7%) суммы собрали фильмы «Лед», «Тренер», «Зомбоящик», «За гранью реальности», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Скиф».
В десятку самых кассовых лент российского проката попали четыре отечественных фильма: «Движение вверх», «Лёд», «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею». Картина «Движение вверх» лидирует в национальном прокате. На второй строчке — фильм «Лёд».
Доля российского кино в кинотеатрах теперь составляет 47,1%.
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