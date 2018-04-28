«No-One»: мистический Крым и бред в злободневных тонах

Колумнист Лев Рыжков делится впечатлениями от нового фильма «No-One»

На 40-м Московском международном кинофестивале в программе «Русский след» был показан израильско-украинский фильм «No-One». Согласно фестивальной аннотации, картина представляет собой иронический кивок «в сторону литературы русского зарубежья с ее мистическим пониманием момента русской истории и Крыма как ее проблемной точки». Корреспондент РИА Новости Крым посмотрел фильм и делится своими впечатлениями.

Совсем не Черное море

Честно сказать, из аннотации я не понял ровным счетом ничего. «Ироническое кивание» меня, скорее, насторожило, чем привлекло. Интерес был, скорее, другого свойства. Мне было любопытно, как украинские кинематографисты сняли Крым? Прямо взяли и поехали на полуостров? Или нет?

Скажу сразу, что в фильме про Крым собственно Крыма и нет. Я не увидел каких-то узнаваемых мест. Так, некие горы, пляжи и море — по виду совсем не Черное. В общем, стало понятно, что крымские пейзажи снимали в Израиле. Хотя получилось достаточно похоже. Видно, что локации подбирались вдумчиво. И реквизиторы поработали, подогнав на съемочную площадку «ниву», «жигули» и, кажется, «москвич».

Кадр из фильма No-One Впрочем, некое сомнение до последнего было. А вдруг, действительно, Крым? Ну, подумаешь, — достопримечательностей нет. Может, концепция такая? Но уже в самом финале два главных героя забираются на вершину горы. «Посмотри! Вот он, как на ладони, наш Крым! — говорит герой постарше. — Вон там Форос!»

Но никакого Фороса мы не видим. Как и южного берега. Лишь белый туман. И стало кристально понятно, что за Крым выдают кусок какого-то совсем другого побережья.

Страсти-мордасти и роковая кассета

Собственно, и за фильм нам выдают, как я понял, огрызок какого-то драматургического наброска с наспех прикрученным злободневным финалом. Но, чтобы не быть голословным, пройдусь по событийной канве.

Итак, начало 90-х. Один из главных героев — генерал КГБ, изрядно напоминающий покойного экстрасенса Алана Чумака . Работа генерала состоит, как я понял, в том, чтобы сидеть над душой у своих помощников, которые в допотопных наушниках слушают трансляцию какого-то митинга за демократию.

У генерала есть жена — статусная советская киноактриса, снимающаяся в бездарных фильмах. Генерал отправляет ее в Крым. Туда же он отправляет и своего племянника — наглого юнца, упивающегося вседозволенностью мажора. Дядя-генерал то ли опасается, то ли нет, что племянник соблазнит его жену. Но все равно отправляет. Кровного родства, кстати, у мажора с киноактрисой нет. Она у генерала не первая жена, а мажор — сын генераловой сестры.

Кадр из фильма No-One Как мы понимаем, резон спихнуть родню в теплые края у генерала все-таки есть. В ее отсутствие он займется важным делом. Каким? А догадайтесь. Ну, да, да. Именно — ГКЧП! Надо, пока родня в отъезде, провернуть государственный переворот.

А в Крыму кинозвезду-генеральшу соблазнил вовсе не племянник, а пляжный спасатель. А племянник при этом присутствовал и снимал оргию на кинокамеру. И в августе 1991-го он зачем-то решает послать пленку дяде.

Вообще, скажу сразу, что резоны поступков героев в «No-One» перманентно туманны. Одно событие из другого вовсе не следует. Сюжетные линии обрываются и провисают. Нелепость громоздится на нелепость, как покрышки на баррикадах. Получив загадочный пакет с видеокассетой, генерал бросает заниматься путчем и мчится в Крым. Ну, а мы, наконец-то понимаем, почему провалилось ГКЧП. Теперь-то, конечно же, нам все ясно. Просто некий генерал не вовремя получил посылку с порнухой. Так-то!

Кровавая жуть

И вот генерал в Крыму. Он пытается хранить инкогнито, прячется от родных. Но уже в следующей сцене обедает с племянником. Но при этом жене свое присутствие коварно не обозначает. Он заманивает племянника в горы, там убивает ножом, отрезает голову, чтобы подбросить ее жене. Зачем? А чтобы как в «Королеве Марго», где несчастная королева целует отрубленную голову своего любимого Ла Моля.

А потом генерал убивает еще и спасателя. Ночью. На пляже. Спасатель сидит на стуле. Перед ним скачет генерал в трусах. «Купаться нельзя!» — говорит спасатель. «Кто ты такой? Как ты смеешь приказывать мне, генералу КГБ?» — филином ухает генерал. «Я дежурный». «Jour по-французски „день“, а сейчас вечер — по-французски soir. Значит, ты десуарный!» — хохочет генерал. Это юмор такой, если что. Шутка, видимо, создателям понравилась. Генерал ее раз десять повторяет. А потом убивает спасателя тем же ножом. Бросается в трусах в море и куда-то там уплывает.

Тысячелетние «мы»

"А где же тут мистическое понимание Крыма как проблемной точки?" — спросите вы. Оно есть. Его, это понимание, озвучивает все тот же генерал своему помощнику. Уже после бегства из Москвы, но перед убийствами.

"Я чувствую себя белым генералом 20-х годов! — напыщенно произносит гэбист. — Те бежали в Крым, и я туда бегу. Но ничего не изменится. Мы правили этой страной тысячу лет, и мы никуда не денемся. Через двадцать лет я вернусь сюда, в Крым. И здесь все начнется заново!"

Кадр из фильма No-One Чувствуете размах пророчества? Как он все предвидел-то, а? А какая глубина мысли! И что это, спрашивается, за тысячелетние «мы»?

Ответ, наверное, содержится в кадрах документальной хроники, которым фильм заканчивается. Вот мы видим Соловки, вот лагерь ГУЛАГа, а вот и президент РФ Владимир Путин на параде Победы. Вот прямо слов нет, какая смелая мысль! Какими, наверное, смельчаками и глашатаями чувствовали себя создатели — Владимир и Лев Прудкины.

Характер достается не каждому

Честно сказать, драматургия этого фильма вызвала у меня чувство неловкости. Такое бывает, когда видишь в роскошной рамке откровенную мазню. А художник настырно наседает на тебя: «Ну, скажи, какая глубина! Какой полет мысли!» Нет в «No-One» ни глубины, ни полета мысли. Есть, повторюсь, по всей видимости, кусок давнего, неудачного водевиля с непроработанным сюжетом, который зачем-то срочно актуализировали посредством двух-трех псевдозлободневных реплик и произвольно подобранной кинохроники.

Линии героев не проработаны. Характер достается не каждому. А если достается, то один и тот же. Говорят все герои тоже одинаково — витиевато, путано и нахраписто. То есть, простите, с апломбом. Остальные изъясняются междометиями.

Светлое пятно?

Единственное светлое пятно в этом странном фильме — Елизавета Боярская . Она здесь очень красива. Особенно, когда поет со сцены старую песенку ВИА «Веселые ребята» «Не было печали, просто уходило лето…» Вот этот момент и стоит, в общем-то, всего фильма.

Правда, не очень понятно, что вообще делает в фильме героиня Елизаветы Боярской? Ее функция в сюжете совершенно не отчетлива. Она вроде как подружка племянника. И вот сначала она соблазнительно изгибается перед ним у какого-то дерева, потом поет со сцены. Дальше она позирует в кружевных трусиках перед фотокамерой. А в финале, имитируя блатную феню, грубит по телефону сотруднику КГБ.

Вот и вся роль. И совершенно непонятно — что из чего следует. И, главное, зачем?

Кадр из фильма No-One У зрителей в Москве, как я понял, фильм восторга не вызвал. За мной сидели две женщины. И когда — примерно в середине фильма — герои начали заниматься сексом, я услышал их разговор. «Давай уйдем?» — говорила одна женщина. «Ну, нет! Может, что-то хорошее будет?» А когда начались убийства женщины уже даже встали с кресел и направились к выходу. Но уйти не успели — начались титры.

Аплодисментов, кстати, не звучало. За два часа просмотра все очень устали.

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