Sing Hallelujah: на ММКФ показали долгострой Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь. Песнь первая»

Сняв «Жизнь Адель», ленту удивительной судьбы, получившую «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и ставшую зрительским хитом, по которому поклонники не перестают писать фанфики, режиссер Абделатиф Кешиш получил зеленый свет на съемку фильма своей мечты. Вопреки ожиданиям продюсеров представить миру новый двухчасовой шедевр, Кешиш заявил, что снял фильм на три часа — и это только начало. Режиссер не стал делать из своей победы трамплин для карьеры, но сделал шаг в историю.

Чтобы завершить постпродакшн нового фильма, Кешиш выставил на торги свою каннскую награду. Рассказываем о первой части картины под заголовком Canto uno — «Песнь первая».

В жарком августе 1994 года в родной средиземноморский городок Сет из Парижа приезжает Амин — бывший студент-медик, бросивший учебу ради кино. Остановившись у дома своей подружки детства Офели, он наблюдает через щель в окне за сексом между ней и Тони — кузеном Амина. Позже окажется, что о них знает весь Сет, но Тони для отвода глаз флиртует с любыми девушками, а Офели ждет из армии своего жениха Клемана. Интриги, любовные многоугольники, драмы — ничего подобного, только жизнь как она есть, в которой любые потрясения забываются на пьяной вечеринке. На пляже Амин и Тони встретят Селин и Шарлотт, потом присоединятся к Камелии, Камелю и Джо, и уже не очень важно, где чья девушка, кто чей парень. Так пройдет все лето, вся юность, вся жизнь. Или не так — какая разница, если не знаешь, где проснешься утром?

Canal+ [fr]

Сет девяностых — это потерянный рай. Никаких расовых проблем, никакой ксенофобии, только любовь, только изобилие жирной еды (потому что еда и есть жизнь в самом прямом смысле), только беззаботность. Не зря одной из важных сцен фильма стали роды овец в хлеву, за которыми с фотоаппаратом бережно следит Амин. Сотни раз вы видели в фильмах смерть животных, наделенную сакральным значением. Рождение увидите впервые. Песней Sing Hallelujah начнется двадцатиминутная сцена отвязной дискотеки.

Сложносочиненное название — «Mektoub, my love. Canto uno» — в каком-то смысле ключ к фильму. «Мектуб» — не слово, но понятие, означающее на арабском «так написано», «предначертано». Love — слово, объединяющее весь мир. Canto uno — дань Итальянскому Возрождению, ведь кто, если не итальянцы, главные певцы жизни во всей ее плотской полноте?

Canal+ [fr]

За торжеством жизни, которое ни на секунду не стихает в фильме, Амин своими чуть печальными глазами наблюдает почти безмолвно. Он — художник, он жадно впитывает увиденное, чтобы потом рассказать об этом (может быть, в «Жизни Адель»?) Мектуб — в каждом случайном взгляде, мектуб — в каждой встрече, и кто-то невидимой рукой ведет Амина к великим делам. В этот момент неважно, что все может обернуться иначе.

Сюжет, логика, конфликты, завязки, развязки — все эти элементы традиционного кино совсем не интересуют Кешиша. Приготовьтесь к трехчасовой прогулке с разговорами о ерунде и милыми сплетнями, с девушками пышных форм и особым фокусом на эти формы, выпивкой, едой и тягучим бездельем — главным спутником счастливой юности.

Посмотреть «Мектуб…» — все равно что съездить на море.

Евгения Тюлькина