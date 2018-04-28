Что смотреть в кино на майские праздники

Французский фильм-катастрофа с Роменом Дюрисом и Ольгой Куриленко в главных ролях, современная интерпретация «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда», подростковый хоррор от создателей «Астрала», роуд-муви с элементами абсурда на историческую тематику, призёр последнего Берлинале и новые приключения смешариков: самые громкие премьеры этой недели — в материале RT.

«Дыши во мгле» (Dans la brume)

Природным катаклизмом на территории американского города в кино уже давно никого не удивишь. Однако действие покажется менее тривиальным, если что-то подобное произойдёт во французской столице — она у зрителей ассоциируется скорее с романтикой, чем с экшеном.

«Дыши во мгле» — как раз такой случай. По сюжету после землетрясения улицы Парижа наполняет ядовитый туман, убивающий всё живое. Некоторым горожанам всё же удаётся спастись на верхних этажах и крышах домов. Среди них — герои Ромена Дюриса и Ольги Куриленко. Пара попытается не только выжить в таких условиях, но и спуститься вниз, чтобы найти дочь, — та из-за редкой болезни постоянно находится в загерметизированной стеклянной капсуле.

«Миссис Хайд» (Madame Hyde)

Картина Сержа Бозона («Тип-топ», «Франция») является своеобразной интерпретацией романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — про раздвоение личности, в которой зловещему двойнику удаётся захватить контроль над сознанием человека.

Скромная и робкая мадам Жекиль ( Изабель Юппер ) преподаёт физику в лицее, расположенном в крайне неблагополучном районе города. Каждый день над ней издеваются учащиеся и коллеги. Но однажды всё меняется: через тело героини проходит разряд тока, и её личность начинает трансформироваться. Внутри мадам Жекиль будто бы появляется новая сущность: сильная, а временами даже жестокая.

«Правда или действие» (Truth or Dare)

Группа студентов во время очередной вечеринки решает сыграть в популярную игру «Правда или действие». Всё начинается довольно безобидно, однако вскоре герои понимают, что за ложь или невыполнение действий они могут поплатиться своими жизнями.

Производством фильма занималась студия Blumhouse Productions — именно она подарила миру «Мучениц», «Одержимость», все части «Астрала» и ещё несколько десятков качественных хорроров. Однако с этой картиной что-то пошло не так: очень многие зрители не оценили ни работу сценаристов, ни актёрскую игру. Рейтинг «Правды или действия» на IMDb составляет 4,5 балла из 10.

«Танки»

В основу сюжета «Танков» легли реальные события: секретный пробег прототипов Т-34 по маршруту Харьков — Москва, организованный весной 1940 года легендарным конструктором Михаилом Кошкиным . Впрочем, на этом реалистическое в картине заканчивается: создатели киноленты решили превратить её в комедийное роуд-муви с элементами абсурда, «чтобы фильм был понятен сегодняшней аудитории».

«Лицо» (Twarz)

За своё «Лицо» польский режиссёр Малгожата Шумовска получила «Серебряного медведя» прошедшего Берлинале. Награду вручают фильму, занявшему второе место в основной конкурсной программе. Недавно картину показали на 40-м Московском международном кинофестивале в программе «Время женщин».

В центре сюжета — история молодого Яцека, после серьёзной травмы вынужденного решиться на пересадку лица. Яцек возвращается домой из больницы и понимает, что окружающие, да и он сам, не могут принять такие перемены во внешности.

Смешарики. Дежавю

«Дежавю» — третий полнометражный анимационный фильм о приключениях смешариков: в конце 2011 года на экраны вышло «Начало», а в 2016 году — «Легенда о золотом драконе».

На этот раз смешарики отправляются в путешествие во времени, причём герои случайно попадают в разные эпохи. Кролику Крошу, по вине которого произошла эта путаница, предстоит собрать всех друзей.