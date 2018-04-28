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«Гурвинек и волшебный музей» выйдет в ноябре
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«Гурвинек и волшебный музей» выйдет в ноябре 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Русско-чешско-бельгийский мультфильм «Гурвинек и волшебный музей» выйдет на наши экраны в ноябре. Наконец-то лента доберется до России, ее мировая премьера состоялась еще летом 2017-ого года! Но для проката в нашей стране мультфильм существенно переделывают. Также создатели сообщили, что у картины сменится название, на какое — пока неизвестно.
«Гурвинек и волшебный музей» — это история самого обычного мальчика, который с помощью виртуальной игры перемещается в волшебный мир музея игрушек. Гурвинек случайно оживляет всех обитателей музея, в том числе и чудовищного престарелого кукловода. И чтобы остановить его, мальчику придется собрать настоящую команду и применить все навыки, полученные им в игре.
Редакция Tlum.Ru, кстати, побывала в студии звукозаписи во время работы над этим мультфильмом. И написала об этом большой материал. Поэтому мы тоже ждем «Гурвинека» в кино, чтобы узнать, что из этого всего вышло.
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