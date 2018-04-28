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Родные известного режиссера молятся за его здоровье
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Родные известного режиссера молятся за его здоровье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эрнест Ясан вместе со своими домашними питомцами направлялся на дачу на собственном автомобиле. Внезапно в машину врезалась «Ауди». Удар был такой силы, что Ясан не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства, ему потребовалась помощь спасателей. На данный момент режиссер доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Медики диагностировали у Ясана сотрясение мозга, многочисленные переломы и гематомы. Потребовалась срочная операция. На данный момент мужчина находится в реанимации, родные и близкие молятся за его здоровье.
«Сотрясение мозга, множественные переломы — операция, сейчас находится в реанимации. Человек большого таланта, огромной трудоспособности и жизнелюбия. Еще вчера мы обсуждали его планы на новую работу, предложенную студией «Ленфильм». Надеюсь, что поддержка друзей, коллег и почитателей, профессионализм врачей и внимание медперсонала поможет ему преодолеть это несчастье. Он находится в Елизаветинской больнице. Прошу администрацию города и руководство киностудий подключиться к оказанию ему максимально возможной помощи», — написал актер Владимир Михеев в социальных сетях.
Отечественному зрителю Эрнест Ясан знаком как режиссер многочисленных фильмов и сериалов. В том числе: «Агент национальной безопасности», «Крот», «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и многих других.
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