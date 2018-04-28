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Quicksilver представляет первый полнометражный фильм о российском сёрфинге «Прибой»
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Quicksilver представляет первый полнометражный фильм о российском сёрфинге «Прибой» 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
«Прибой» — первый полнометражный документальный фильм об отечественном сёрфинге. Режиссёр картины Константин Кокорев постарался раскрыть истории людей, которые живут волнами, и рассказать о зарождении и развитии этой культуры в России.
Команда Surf Siberia несколько лет открывала новые точки на карте страны, где сёрфингисты ловили волну. В 2014 году они начали документировать свои приключения, а после пяти успешных эпизодов приступили к съёмкам полнометражного фильма. Картина ярко показывает, каково это — искать и покорять волны на территории нашей страны, кататься на самых труднодоступных спотах и просто быть счастливым и свободным, занимаясь тем, что любишь. Работа над фильмом заняла два года: съёмочная команда пересекла страну от Калининграда до Камчатки и от Ледовитого океана до Каспийского моря. Зрители увидят Калининград, Петербург, Сочи, Махачкалу, Владивосток, Абхазию, Крым, Арктику, Курилы и Сахалин. В съёмках задействованы автомобили, мотоциклы, снегоходы, корабли, поезда, самолёты, вертолеты и снегоциклы.
Главными героями «Прибоя» стали российские сёрфингисты Сергей Расшиваев, Антон Морозов, Ирина Кособукина, Дмитрий Пития, Давид Джалагония и Михаил Демешкевич.
Купить билет на премьеру фильма в Москве можно здесь, а в Санкт-Петербурге — вот по этой ссылке. Статьи по теме Кто сёрфит на Курилах и Северном Ледовитом океане, а потом снимает об этом кино Что должен знать начинающий сёрфер: отвечаем на 9 главных вопросов 9 причин заняться сёрфингом 7 мест для сёрфинга в России
Запись «Quicksilver представляет первый полнометражный фильм о российском сёрфинге „Прибой“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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