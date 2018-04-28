Эксперт дал оценку возможному росту экспорта российских фильмов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости . Продюсер и совладелец Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский считает, что рост экспорта российских фильмов возможен, однако его увеличение в три раза вряд ли возможно.

Ранее в докладе Центра стратегических разработок, совет которого возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин , сообщалось, что Россия в среднесрочной перспективе может втрое увеличить экспорт своих мультфильмов и кино.

В документе указываются данные Фонда кино, согласно которым с 2014 года по настоящее время количество российских картин, вышедших в прокат на территории иностранных государств, увеличилось на 44% — с 43 до 62 фильмов. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли за этот период в четыре раза — с 11 до 44 миллионов долларов. Вместе с тем, общий объем зарубежных продаж российского киноконтента в 2017 году составил около 20 миллионов долларов.

"Могу констатировать, что в денежном эквиваленте за последние десять лет объем продаж российских фильмов за рубеж вырос в 7-8 раз. В количественном выражении эта динамика более плавная. Фильмов действительно стало продаваться больше, и в дальнейшем у этого процесса есть положительные перспективы, но за этот период прирост составляет все же менее 100%", — сказал РИА Новости Рудовский.