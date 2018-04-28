Ещё
В ГК «Рики» допускают увеличение экспорта российских мультфильмов за рубеж
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГК «Рики» допускают увеличение экспорта российских мультфильмов за рубеж 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличить экспорт российских мультфильмов за рубеж возможно, поскольку в России стало больше анимационных студий, качество продукции возросло, и иностранные игроки на рынке обращают внимание на российский контент, заявила заместитель генерального продюсера ГК «Рики» по международному развитию Диана Юринова.
Ранее в докладе Центра стратегических разработок, совет которого возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, сообщалось, что Россия в среднесрочной перспективе может втрое увеличить экспорт своих мультфильмов и кино.
В документе указываются данные Фонда кино, согласно которым с 2014 года по настоящее время количество российских картин, вышедших в прокат на территории иностранных государств, увеличилось на 44% — с 43 до 62 фильмов. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли за этот период в четыре раза — с 11 до 44 миллионов долларов. Вместе с тем, общий объем зарубежных продаж российского киноконтента в 2017 году составил около 20 миллионов долларов.
"Я согласна с утверждением господина Кудрина о возможности увеличения экспорта российской анимации по нескольким причинам. Во-первых, это активный рост числа анимационных студий в России и повышение качества производимого ими контента. Сейчас эти студии самостоятельно или при поддержке государства и РЭЦ стали более активно выходить на международный рынок. Игроки на рынке, всего несколько лет назад узнавшие о том, что и в России есть современная анимация помимо классической школы, начали обращать внимание и, наконец, серьезно воспринимать компании и предлагаемый ими контент", — сказала Юринова РИА Новости.
Она отметила, что продвижению отечественного контента также способствует принятие закона о страховых льготах для создателей анимационного кино, который предполагает льготный тариф страховых взносов на уровне 14% и пониженные отчисления в Пенсионный фонд в размере 8% для создателей анимационных фильмов. Кроме того, закон освобождает от НДС операции по реализации прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, используемые при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма.
"Благодаря этим льготам наши студии смогут предлагать более конкурентоспособные цены на производство контента в России, что, безусловно, увеличит приток клиентов из других стран и повысит конкурентоспособность нашего контента, который будет при сравнимом качестве стоить гораздо дешевле", — добавила собеседница агентства.
РИА Новости: последние новости
Эксперт дал оценку возможному росту экспорта российских фильмов Сороковой Московский международный кинофестиваль объявил своих лауреатов Приз за лучшую режиссуру на ММКФ получил Александр Котт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение