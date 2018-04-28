Райан Рейнольдс: о сложностях отцовства и комфорте близких

GQ называет статьи с его участием «лучший папа», а женские журналы регулярно выпускают списки самых сексуальных отцов страны, которые он регулярно возглавляет. Хоть Райан Рейнольдс и канадец, он поразил Америку своими ролями в известных боевиках: от «Дедпула» из Marvel и «Зеленого фонаря» из DC до «Блэйда» и «Ужасов Амитивиля».

О карьере:

По происхождению Райан наполовину ирландец, младший из четырех братьев и сестер в своей семье. Он всегда беспокоился о том, как сложится его будущее:

Я был очень нервным ребенком. Я боялся всего, что происходило вокруг.

На удивление, он нашел точку опоры в школьных постановках, где его открытость и уязвимость вполне могла стать полезным качеством. В возрасте 12 лет Райан получил свою первую профессиональную работу в канадском подростковом сериале. С 15 лет он принимал участие все в большем количестве проектов и эпизодически появился даже в культовом «X-Files». Это было сложно совмещать с учебой, а также с подработкой — но Райан доделывал все важные дела после съемок, во время ночных смен в супермаркетах. В конце девяностых он с другом переехал в Лос-Анджелес. В следующие несколько лет снялся в популярных американских сериалах, вроде «Сабрины — маленькой ведьмы» и «Меня зовут Кейт», но так как особого успеха не получил, вернулся на родину в Канаду, приняв решение закончить актерскую карьеру. К счастью, его друг Крис Мартин однажды мотивировал его на поездку в Лос-Анджелес, и это было лучшим решением для его карьеры. После перерыва он, наконец, начал получать главные роли — в нашумевшем проекте Marvel, комедийной драме «Предложение» и фильме «Похоронен». Однако лучшим стал фильм «Дедпул», для которого он выступил не только как исполнитель главной роли, но и со-продюсером всего проекта. Райан мечтал о том, чтобы сыграть главного героя, еще с эпизодического появления в фильме «Люди Икс».

Я ежемесячно писал письма в Fox с вопросами в духе «Кого я должен ****ать, чтобы взяться за работу над этим проектом?». Ответ звучал как «Сейчас не подходящее время, спасибо за заботу». Я написал тонны писем и задолбал их всех.

Когда, наконец, компания согласилась приступить к съемкам, им пришлось внести много изменений в разрабатываемый сюжет — FOX беспокоились о количестве ругательств и насилии, считая, что это снизит кассовые сборы. Как сейчас мы знаем, это могло стать серьезным просчетом.

Я ждал съемок этого фильма 11 лет, поэтому забрал этот костюм. В последний день съемок я выходил со съемочной площадки в костюме, и костюмер спросил: «А костюм не хочешь снять?». А я ответил: «А ты попробуй заставить». И я просто ушел. Ушел, забрав костюм себе.

О семье:

На его счету несколько продолжительных романов с известными девушками: певицей Аланис Морисетт и Скарлетт Йохансон . В 2010 году на съемках «Зеленого фонаря» Райан познакомился с Блейк Лавли, и через два года они сыграли свадьбу.

После того как у нас появился ребенок, я чувствую себя еще более влюбленным в свою жену, чем когда-либо вообще был в кого-то влюблен в своей жизни. Не могу поверить, что такое возможно.

Сейчас они воспитывают двух дочерей: Джеймс и Инес, — и к ним всегда приковано внимание общественности.

Я не могу прятать свою дочь в стенах нашего дома все время. Как только мы выходим на улицу, папарацци сразу же увязываются за нами. Есть только одна вещь, которая интересует прессу больше, чем сами звезды, — это дети звезд. Так было всегда, и мы знали об этом, когда у нас появилась Джеймс. И хочу сказать, что если мы не можем справляться с этим, то нам стоит сменить работу.

Его жена Блейк в любом интервью заявляет о том, что супруг делает все возможное, чтобы их дочери выросли сильными и независимыми женщинами. Она даже отмечает его непривычную для общества манеру реже использовать местоимение «он». Например, когда они гуляют вместе с детьми и находят муравья, Райан спрашивает у дочерей «Как ее называют?». В то же время, сам Райан часто признается в том, что у него много страхов по отношению к тому, какими вырастут его дети. Он не стесняется иронизировать о своих нынешних навыках отцовства и даже демонстрирует это в шуточных роликах: Его часто спрашивают о том, что нужно делать молодому отцу, и его ответ достаточно прост:

Делай грязную работу, чувак. Меняй подгузники, просыпайся посреди ночи. Из твоей жены вылезло живое существо, она достаточно потрудилась.

О комфорте:

Райан гораздо сильнее заботится о людях вокруг, чем о себе: он может отпускать непристойные шуточки в адрес других актеров, например, подчеркивая сексуальную задницу Криса Эванса или рассказывая о том, что любой бы хотел получить лицо Райана Гослинга . Он стремится к тому, чтобы все члены съемочной группы получали удовольствие от процесса съемок:

Могу изменить строчку в сценарии только лишь для того, чтобы рассмешить Дугласа — главного осветителя

Кроме того, он старается быть максимально пунктуальным, потому что считает это главным проявлением уважения к собеседнику, а также быть благодарным слушателем:

Если кто-то говорит что-то, с чем ты не согласен самым кардинальным образом, не рвись сразу в спор — попытайся на секунду поставить себя на его место и понять его аргументы.

Райан — звезда соцсетей, и его карьере пошло на пользу то, как открыто и остроумно он высказывается о том, что происходит вокруг. Некоторым может показаться что он переходит границы, как например, в своей речи на получении премии MTV Movie Awards:

Я хочу поблагодарить свою жену Блейк. Всё, что я делаю, я делаю, чтоб её рассмешить. Особенно секс.

Но в то же время именно эта открытость и умение подшутить над собой трогают сердца многих поклонников. Сейчас Райан сосредочен на продолжении проекта «Дедпул», а также участии в экологических проектах. Он заявляет о том, что хочет построить мир, в котором его дети смогут дышать свободно, не боясь получить вред здоровью. Кстати, Дедпул, которого Райан зовет своим альтер-эго, также намерен делать будущее планеты чуть-чуть лучше и регулярно устраивает промо-акции. В этом месяце Дедпул сосредоточился на компании поддержки детей больных раком.