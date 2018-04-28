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Актер Джейсон Момоа получил в лицо из-за спора
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Актер Джейсон Момоа получил в лицо из-за спора 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"
Исполнитель роли Аквамена получил в лицо от популярного ведущего телеканала MTV Джоша Хоровица. Об этом последний сообщил в своем "Твиттере", рассказав, что таким образом он выполнил обещание, которое дал актеру четыре года назад.
"Четыре года назад Джейсон Момоа сказал, что я могу ударить его в лицо, если он сыграет роль Аквамена. Сегодня пришел час расплаты", — написал он.
Оказывается, спор между артистами завязался в 2014 году, когда на фестивале "Сандэнс" телеведущий спросил Момоа о его возможном участии в киновселенной DC в качестве Аквамена, а актер утверждал, что этого не случится и что это слухи.
"Разрешаю тебе ударить меня по физиономии, если это окажется правдой. Я с радостью предоставлю тебе такую возможность. Это просто слухи", — уверял тогда Момоа.
Однако все-таки сыграл Аквамена в картине "Лига справедливости" в 2017 году, а зимой этого года мы увидим его в этой роли снова, когда на экраны выйдет сольный фильм, посвященный этому герою комиксов DC.
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