Актер Джейсон Момоа получил в лицо из-за спора

4 years ago Jason Momoa told me I could punch him in the face if he ended up playing AQUAMAN. Today he faced his reckoning. #saddestpunchever pic.twitter.com/tba9kwCyjI— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 25 апреля 2018 г. Исполнитель роли Аквамена получил в лицо от популярного ведущего телеканала MTV Джоша Хоровица. Об этом последний сообщил в своем "Твиттере", рассказав, что таким образом он выполнил обещание, которое дал актеру четыре года назад.

"Четыре года назад Джейсон Момоа сказал, что я могу ударить его в лицо, если он сыграет роль Аквамена. Сегодня пришел час расплаты", — написал он.

Оказывается, спор между артистами завязался в 2014 году, когда на фестивале "Сандэнс" телеведущий спросил Момоа о его возможном участии в киновселенной DC в качестве Аквамена, а актер утверждал, что этого не случится и что это слухи.

"Разрешаю тебе ударить меня по физиономии, если это окажется правдой. Я с радостью предоставлю тебе такую возможность. Это просто слухи", — уверял тогда Момоа.

Однако все-таки сыграл Аквамена в картине "Лига справедливости" в 2017 году, а зимой этого года мы увидим его в этой роли снова, когда на экраны выйдет сольный фильм, посвященный этому герою комиксов DC.