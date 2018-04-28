7 мультфильмов, которые подарят вам полтора часа покоя

Иногда единственный способ прекратить сплошное, непрерывное и активное познание мира ребенком — мультфильм или хорошее детское кино. Особенно это актуально на праздники, когда у детей появляется масса свободного времени. Включите что-нибудь увлекательное и вы сможете заняться своими делами или в тишине почитать книжку. Но будьте осторожны, эти мультфильмы могут увлечь и взрослых.

Босс-молокосос Номинант на «Оскар-2018». Главный герой этой трогательной семейной истории — семилетний мальчик Тим, у которого только что родился младший брат. Этот младенец ведет себя как нормальный новорожденный только когда его кто-то видит, но стоит публике отвернуться — он расчехляет замашки босса, носит деловые костюмы и ведет сложные переговоры. Тим увидел это, но мальчишке никто не верит — все думают, что он просто ревнует родителей к братику. В мультфильме полно шуток, рассчитанных на понимание детьми разного возраста, и о взрослых тоже позаботились — для них сюжет богато наполнили умилительными сценами. Кстати, малыш-босс настолько крут, что в оригинале разговаривает голосом Алека Болдуина , а в русскоязычной версии его озвучил Федор Бондарчук

Гадкий я-3 На этот раз сюжет картины сосредоточится на семье и отношениях внутри нее, всем зрителям, даже самым маленьким, будет чему научиться. Третье пришествие завязавшего главзлодея сопровождает брат-близнец, с которым Грю разлучили, когда он был совсем малышом. Гиперактивный и позитивный Дрю уговорит брата провернуть еще одно ограбление, на этот раз вместе. Ну и без миньонов они, конечно, не обойдутся! Критики отметили, что эта часть получилось такой-же хорошей, как первая.

Гномы в доме Когда Хлоя и её мама переезжали в старинный особняк, они и не подозревали, что их новый дом — место, где отважные садовые гномы противостоят чудищам из других измерений. Девочка и её новый друг из соседского дома начинают помогать гномам выполнять их важную миссию. К сожалению, при локализации названия пропала красивая отсылка к оригинальному заголовку фильма «Один дома», намекающая на то, что справляться придется без взрослых.

Муми-тролли и зимняя сказка Финский мультфильм снят по мотивам одной из самых крутых книжек Туве Янссон — «Волшебная зима». Но эта экранизация не такая тягучая и холодная как первоисточник, в этой версии Муми-тролли будут разбужены, чтобы праздновать Рождество! В оригинале Муми-тролля озвучивает, Билл Скарсгард , сыгравший в том году клоуна Пеннивайза в фильме «Оно», а его муми-папу настоящий отец Билла — Стеллан Скарсгард. Но мы их голосов не услышим — ленту, конечно, переозвучили. Зато главную песню мультика для нас спел Илья Лагутенко

Тайна Коко Девятнадцатый мультфильм студии Pixar посвящен Мексике, а еще музыке и смерти, которые занимаю большое место в культуре этой страны. Но не переживайте, история о мальчике Мигеле , который отправился в мир мертвых, чтобы узнать тайну своей семьи, никого не напугает и даже наоборот. Это яркая, красочная и трогательная лента не только развлекает, но и мягко преподает урок, о том, что культура — это семья. В 2018 году мультик получил «Оскары» в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший анимационный фильм». В 2014 году выходила очень похожая «Книга жизни» от Гильермо дель Торо , но пусть вас это не смущает — оба мультфильма прекрасны и самодостаточны.

Фердинанд Новое творение одной из самых влиятельных студий анимации Blue Sky, подарившей нам ставшие культовыми «Ледниковые периоды» и «Рио»! Фердинанд, которого в нашей версии озвучил Юрий Колокольников — самый большой и самый добрый бык во всей Испании. Ему по душе любоваться ромашками, а не бодаться и сердито рыть копытом землю. Но по нелепой случайности именно его выбрали для участив бое быков в Мадриде. Теперь Фердинанду предстоит отстоять свои убеждения и остаться собой. Потому что только так мир может стать немножечко лучше. Этот мультфильм тоже номинировался на «Оскар» в этом году.

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