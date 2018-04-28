Фильм «Дау» с Теодором Курентзисом выйдет в прокат в 2019 году

Байопик «Дау» о физике Льве Ландау режиссера Ильи Хржановского выйдет в российский прокат в 2019 году. Главную роль исполнил дирижер и герой ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» Теодор Курентзис . Сценарий к картине написал Владимир Сорокин на основе мемуаров вдовы академика Коры Ландау. Об этом сообщил журнал «Сеанс».

Картина идет 5,5 часов, но зрители увидят ее в сокращенном, трехчасовом варианте. «Слов, чтобы передать эмоции, чувства от просмотра у меня пока нет. Скажу только, что в фильме, густо населенном всевозможными персонажами, только два профессиональных актера», — написал в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

Фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось еще десять лет назад, в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах.

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