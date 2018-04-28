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Канал Syfy отказался от производства сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом
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Канал Syfy отказался от производства сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом 

DTF.RU 53 минуты назад
Фото: DTF.RU
В 2017 году был заказан пилотный эпизод.
Кабельный канал Syfy, которым владеет компания NBCUniversal, решил отказаться от производства ТВ-шоу по серии «Дрожь земли», первый фильм которой вышел в 1990 году.
Оригинальная картина рассказывала о группе людей, которые пытались спасти небольшой город, расположенный в пустыне, от атак гигантских подземных монстров, похожих на червей, которые убивали местных жителей. Предполагалось, что в сериале покажут события, просходящие спустя 25 лет после этого, а главного героя Валентайна Макки снова должен был сыграть Кевин Бейкон.
Сам Бейкон первым сообщил об отмене проекта, отметив, что у команды, ответственной за производство, получился, на его взгляд, отличный пилотный эпизод, но кабельная сеть всё же не захотела заказывать полноценный сезон.
Первая «Дрожь земли» за всё время собрала в США всего 16 миллионов долларов, однако впоследствии благодаря домашнему прокату получила культовый статус у зрителей. За прошедшие годы вышло ещё четыре части серии, но все они прошли почти незамеченными.
Это уже не первая попытка Syfy сделать перезапуск франшизы — в 2003 году канал выпустил сериал Tremors: The Series («Дрожь»), однако он был отменён после первого сезона, в котором было 13 серий. Вторая ТВ-адаптация была анонсирована в 2015 году, но её производство так и не было запущено.
Ранее также прошли съёмки полноценной шестой части серии под названием «Дрожь земли 6: Холодный день в аду». Фильм выйдет сразу на DVD, Blu-ray и в цифровом виде уже в мае этого года.
#сериалы #кино
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