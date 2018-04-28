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Алексей Герман-младший встретится с петербуржцами в СПБГУ
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Алексей Герман-младший встретится с петербуржцами в СПБГУ 

Собака 50 минут назад
Фото: Собака
Режиссер Алексей Герман-младший приедет 10 мая на открытое интервью в СПБГУ. Мероприятие в рамках проекта «В Петербурге можно все» пройдет в Петровском зале Здании 12 коллегий на Университетской набережной и начнется в 19:00.
В новом сезоне онлайн-трансляции интервью будут вести во «ВКонтакте». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте.
Ранее режиссер объявил о том, что собирается снять картину о Великой отечественной войне, в котором воздушные бои будут «более высокого технологического качества, чем в „Дюнкерке“».
Последняя картина Германа-младшего, «Довлатов», была представлен в этом году в основном конкурсе Берлинале (полный список победителей) и выиграла приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик фильма и супруга режиссера Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за выдающийся художественный взгляд. В эксклюзивном интервью для «Собака.ru» Окопная рассказала, как ей удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 70-х годов.
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