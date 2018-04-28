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В Австралии перед детским фильмом детям показали трейлер ужастика
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В Австралии перед детским фильмом детям показали трейлер ужастика 

Tlum.ru 40 минут назад
Фото: Tlum.ru
«Небольшая ошибочка» произошла в одном из кинотеатров Австралии на этой неделе. Малыши пришли посмотреть детский фильм «Кролик Питер» (кстати, хороший фильм, мы смотрели!), но перед сеансом их ждал очень и очень неприятный сюрприз.
Вместо рекламных роликов и трейлеров с мультяшками на экране начали показывать ролик фильма ужасов «Реинкарнация». Фильм, кстати, считается самой страшной лентой 2018-ого года. Даже в самом трейлере дети успели увидеть: пожилую женщину в гробу, ребенка, ножницами отрезающего голубю голову, горящего мужчину и подростка, который бьется головой о парту до крови, а потом лежит в кровати, изъеденный муравьями.
Зрители начали кричать, закрывать детям глаза и уши и просить механика выключить трейлер. Некоторые даже выбежали из зала, но трейлер показали почти до конца. После этого руководства кинотеатра извинилось, вернуло зрителям деньги за билет и обещало расследовать этот инцидент. Мило, конечно, но дети-то уже седые.
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