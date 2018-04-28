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Опубликован шорт-лист молодежного фестиваля «Кинокавказ»
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Опубликован шорт-лист молодежного фестиваля «Кинокавказ» 

«Это Кавказ» 17 минут назад
Северо-Кавказский молодежный фестиваль «Кинокавказ», который пройдет 3−4 мая, опубликовал список участников. В конкурсных программах будет представлена 21 картина.
Работы были отобраны из 35 заявок, поступивших на фестиваль. В итоге в шорт-лист вошли 10 короткометражных фильмов, семь телевизионных документальных фильмов и четыре социальных ролика. Конкурсанты представляют Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, сообщается на сайте фестиваля.
«Отличительной чертой всех фильмов про Кавказ являются красивейшие горные пейзажи, война и любовь. Кавказ — это территория, которая имеет свою неповторимую социально-культурную действительность», — отмечают организаторы.
Фестиваль будет проходить в Нальчике в Северо-Кавказском государственном институте искусств — единственном высшем учебном заведении искусства и культуры в СКФО.
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