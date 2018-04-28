Первый тизер документального фильма о Уитни Хьюстон. Ждёшь?

Уитни Хьюстон — легендарная певица и актриса. Ее жизнь была полна скандалов, связанных с ее личной жизнью и пристрастием к наркотикам. Она умерла в 2012 году: тело звезды обнаружили в ванной собственного дома. Официальная причина смерти: утопление, а привели к этому атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. Смерть Уитни стала невосполнимой потерей для всех ее фанатов.

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU

И вот, совсем скоро (6 июля) на экраны выйдет документальный фильм о жизни певицы. Картина будет включать в себя неизданные архивные кадры, демо-записи, аудиоархивы и интервью тех, кто знал ее лучше всего. А сегодня в Сети появился первый тизер фильма «Уитни».

https://www.youtube.com/watch?v=XIB-yl5rLmA

Ждем премьеры!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-tizer-dokumentalnogo-filma-o-uitni-hyuston-zhdyosh/