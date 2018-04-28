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Фильм режиссера из Краснодара попал в основной конкурс «Кинотавра»
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Фильм режиссера из Краснодара попал в основной конкурс «Кинотавра» 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Картина «Сердце мира» режиссера из Краснодара Наталии Мещаниновой попала в основной конкурс кинофестиваля «Кинотавр». Он пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Фильм повествует о ветеринаре Егоре. Он работает в глуши на одной из тренировочных станций для охотничьих собак. Животные — лисы, олени, собаки, барсуки — это вся его жизнь. С ними ему намного проще, чем с людьми. Он делает любую работу, лишь бы стать частью семьи для хозяина станции Николая Ивановича и его близких.
В российский прокат кинолента выйдет 27 сентября.
XXIX кинофестиваль «Кинотавр» откроется показом фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Главные роли в фильме Серебренникова исполнили корейский актер Тео Ю, сыгравший Виктора Цоя, лидер группы «Звери» Рома Зверь и Ирина Старшенбаум.
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