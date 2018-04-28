Фильм режиссера из Краснодара попал в основной конкурс «Кинотавра»

Картина «Сердце мира» режиссера из Краснодара Наталии Мещаниновой попала в основной конкурс кинофестиваля «Кинотавр». Он пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Фильм повествует о ветеринаре Егоре. Он работает в глуши на одной из тренировочных станций для охотничьих собак. Животные — лисы, олени, собаки, барсуки — это вся его жизнь. С ними ему намного проще, чем с людьми. Он делает любую работу, лишь бы стать частью семьи для хозяина станции Николая Ивановича и его близких.

В российский прокат кинолента выйдет 27 сентября.