В Екатеринбурге стартовал Всероссийский кинофестиваль архивных фильмов «Российский хронограф», на котором представят 50 работ

На I Всероссийском кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф», который проходит в Свердловской области, авторы из 36 российских регионов представят 50 своих работ. Их оценит жюри, сформированное из представителей научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов. Также в работе «Российского хронографа» примет участие делегация из Китайской Народной Республики, прибывающая в Екатеринбург с рабочим визитом.

Отметим, кинофестиваль проходит в рамках празднования в 2018 году 100-летия архивной службы России. Ранее он проходил под именем «Уральский хронограф», однако в этом году география фестиваля вышла далеко за пределы Уральского федерального округа и творческий форум впервые стартовал под названием «Российский хронограф» и в статусе всероссийского.

Работы будут оцениваться по пяти номинациям: документальные, игровые фильмы по пропаганде архивного дела; документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона; телепрограммы по пропаганде архивного дела; телепрограммы, пропагандирующие историческое наследие региона; телесюжеты, основанные на архивных документах. Победители станут известны 27 апреля. После премьеры в Екатеринбурге фильмы покажут школьникам и студентам.

«Мы договорились с министерством образования , с главами городов и районов, что будем записывать эти фильмы на диски и показывать их школьникам, студентам вузов, потому что это не что иное, как живая история», — сказал начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин

Все дни фестиваля на площадке мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» будут проходить свободные бесплатные просмотры фильмов из конкурсной программы, а также будут работать отраслевые секции и мастер-классы для специалистов по архивному делу и широкой общественности. Так, для жителей Екатеринбурга и Свердловской области будет организован практикум «История моей семьи в истории России», на котором специалисты Государственного архива Свердловской области расскажут, как начать работу над собственным историко-родословным исследованием. Еще один практикум предложат сотрудники Государственного архива административных органов Свердловской области. Он будет посвящен востребованному в современном мире вопросу: «Как выявить в архивах Российской Федерации документы, касающиеся периода Великой Отечественной войны». Одна из секций — «Фонды Государственного архива Свердловской области как источник по истории конструктивизма на Урале» — будет носить сугубо культурологический характер и также будет открыта для всех желающих.