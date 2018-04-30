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Фото: Генри Кавилл и Том Круз представили «Миссия невыполнима: Последствия» на CinemaCon 2018
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Фото: Генри Кавилл и Том Круз представили «Миссия невыполнима: Последствия» на CinemaCon 2018 

Попкорн News 33 минуты назад
Фото: Попкорн News
Одним из последних мероприятий в рамках завершившегося фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе стала презентация фильма «Миссия невыполнима: Последствия», который появится в прокате уже достаточно скоро — 26 июля 2018. Представить фильм публике приехали главные его звезды — Том Круз и Генри Кавилл, компанию им составила Анджела Бассетт.
Генри Кавилл в ходе общения с журналистами признался, что ему не терпится вновь примерить костюм Супермена — правда, пока неясно, в каком именно фильме это случится, поскольку актер ограничился туманным «переговоры ведутся». А вот Том Круз не только пообщался с прессой, но и увез домой специальную награду CinemaCon Pioneer of the Year Award.
попкорнnews
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