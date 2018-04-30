Фото: Генри Кавилл и Том Круз представили «Миссия невыполнима: Последствия» на CinemaCon 2018

Одним из последних мероприятий в рамках завершившегося фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе стала презентация фильма «Миссия невыполнима: Последствия», который появится в прокате уже достаточно скоро — 26 июля 2018. Представить фильм публике приехали главные его звезды — Том Круз Генри Кавилл , компанию им составила Анджела Бассетт

Генри Кавилл в ходе общения с журналистами признался, что ему не терпится вновь примерить костюм Супермена — правда, пока неясно, в каком именно фильме это случится, поскольку актер ограничился туманным «переговоры ведутся». А вот Том Круз не только пообщался с прессой, но и увез домой специальную награду CinemaCon Pioneer of the Year Award.

попкорнnews