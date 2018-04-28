Дженнифер Лоуренс закрутила роман с режиссером, который старше нее на 32 года

Дженнифер Лоуренс стала знаменита после выхода фильма «Голодные игры». Теперь 27-летняя актриса непрерывно строит карьеру, а также становится гостьей важных мероприятий. В этом году она всех повеселила на премии «Оскар» своим непринужденным поведением. Звезда перешагивала через ряды кресел и не выпускала бокал с шампанским из рук.

На днях СМИ сообщили, что Лоуренс закрутила роман с режиссером Дэвдом О'Расселлом, который старше нее на 32 года. Папарацци засняли актрису в компании именитого кавалера на улицах Нью-Йорка. Очевидцы утверждают, что пара сначала поужинала в одном из ресторанов, а затем направилась гулять. Дженнифер и Дэвид выглядели счастливыми, увлеченно беседовали и много улыбались. Артистка даже взяла спутника под руку, когда они прогуливались.