Дженнифер Лоуренс закрутила роман с режиссером, который старше нее на 32 года 

Дженнифер Лоуренс стала знаменита после выхода фильма «Голодные игры». Теперь 27-летняя актриса непрерывно строит карьеру, а также становится гостьей важных мероприятий. В этом году она всех повеселила на премии «Оскар» своим непринужденным поведением. Звезда перешагивала через ряды кресел и не выпускала бокал с шампанским из рук.
На днях СМИ сообщили, что Лоуренс закрутила роман с режиссером Дэвдом О'Расселлом, который старше нее на 32 года. Папарацци засняли актрису в компании именитого кавалера на улицах Нью-Йорка. Очевидцы утверждают, что пара сначала поужинала в одном из ресторанов, а затем направилась гулять. Дженнифер и Дэвид выглядели счастливыми, увлеченно беседовали и много улыбались. Артистка даже взяла спутника под руку, когда они прогуливались.
Лоуренс гуляет с Дэвидом / фото: Daily mail
С режиссером Лоуренс познакомилась шесть лет назад, когда они вместе работали над фильмом «Мой парень — псих». Также она снялась в его фильмах «Афера по-американски» и «Джой». Однако до недавнего времени их связывали лишь рабочие отношения. Существенная разница в возрасте не проблема для актрисы. Ранее она встречалась с Даррен Аронофски, который старше нее на 22 года. Они расстались в ноябре прошлого года. А О'Расселл развелся с супругой в 2007 году и с тех пор не вступал ни с кем в серьезные отношения.