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Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в первые выходные проката
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Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в первые выходные проката 

Ведомости 1 час назад
Фото: DTF.RU
Новый фильм от Marvel и Disney «Мстители: Война бесконечности» в первые выходные установил абсолютный рекорд в американском и мировом прокатах, сообщают The Hollywood Reporter и Variety. По данным СМИ, картина за субботу и воскресенье собрала $630 млн — $250 млн в США и $380 млн за рубежом.
Ранее рекордсменом в американском прокате был фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», собравший за первые выходные $248 млн Мировым рекордсменом считался «Форсаж 8», заработавший $532 млн за первый уик-энд.
Фильм «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Энтони и Джо Руссо основан на комиксах издательства Marvel Comics о приключениях команды супергероев. Картина является сиквелом предыдущих экранизаций 2012 и 2015 гг. В России новые «Мстители» выйдут 3 мая.
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