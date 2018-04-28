«Войне бесконечности» прогнозируют крупнейший старт в истории кинематографа

Пока картина уверенно идёт к этому результату.

27 апреля почти во всём мире стартовал прокат фильма «Мстители: Война бесконечности». По данным аналитиков, за первый день фильм собрал в домашнем прокате около 106 миллионов долларов.

Согласно прогнозам, «Война бесконечности» станет шестым фильмом, которому удастся собрать на старте в США более 200 миллионов. При этом за первый уик-энд проката картина братьев Руссо потенциально заработает в домашнем прокате 235-245 миллионов долларов, что позволит ей занять второе место по этому показателю за всю историю. В Disney ожидают более скромных результатов — около 225-240 миллионов.

Во всём мире картина уже заработала в общей сложности более 284 миллиона долларов. Согласно данным издания The Hollywood Reporter, в международном прокате «Война бесконечности» может обогнать «Форсаж 8», преодолев отметку сборов в 542 миллиона долларов, что позволит ленте добиться лучшего мирового старта в истории. Этот прогноз не включает показатели Китая, так как там «Мстители» выйдут лишь 11 мая.

Сборы «Войны бесконечности» в первые дни проката в США оказались чуть больше, чем у «Последних джедаев», которые за тот же период заработали 104 миллиона. Таким образом, кинокомикс Marvel стал третьим фильмом в истории, собравшим на старте в США более 100 миллионов долларов после «Пробуждения силы» и уже упомянутых «Джедаев».

Рекорд по сборам за первый уик-энд в домашнем прокате уже несколько лет принадлежит «Пробуждению силы» и составляет 248 миллионов долларов, однако у «Мстителей» есть все шансы преодолеть этот результат.

Успех «Войны бесконечности» и прошлого фильма киновселенной — «Чёрной пантеры» — позволил Disney стать компанией, картины которой быстрее всего собрали миллиард в домашнем прокате в течение года. На это у студии ушло 117 дней — на 11 меньше её предыдущего лучшего результата в 2016 году.

На фоне интереса аудитории к киновселенной Marvel «Чёрная пантера» вернулась на лидирующие позиции в США — в общей сложности фильм собрал в домашнем прокате уже больше 685 миллионов долларов.

Зрители и пресса приняли «Войну бесконечности» положительно, хотя фильм и не получил слишком высоких оценок. На момент написания материала на Metacritic общий рейтинг картины на основе рецензий критиков составил 68 баллов из 100. Согласно опросам компании CinemaScore, американские зрители в среднем оценивают фильм на «A» (почти максимальный результат), так что зрители наверняка будут советовать картину друзьям, и она покажет хорошую выдержку.

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