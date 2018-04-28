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Остановила время: 44-летняя Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет
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Остановила время: 44-летняя Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пенелопа Крус начинала свою карьеру на телевидении, когда ей было 17 лет, но только через год у нее состоялся кинодебют в трагикомедии «Ветчина, ветчина». Позже артистка стала востребованной и снялась в более 50 фильмах. Она стала первой испанской актрисой получившей премию «Оскар», а также была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона».
Сегодня Пенелопа отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 44 года. Ее поздравляют коллеги, друзья и родные. Большое количество теплых пожеланий ей написали поклонники в соцсетях. Ближе к вечеру актриса вышла на связь и поблагодарила всех за поздравления. Знаменитость опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в юности. «Здесь мне 15 лет, а сегодня уже 44», — написала Крус.
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Поклонники восхитились черно-белым фото, на котором артистка позирует с двумя косичками. Тогда она еще не была знаменита, но сегодня большинство узнали бы в этой девушке известную актрису. Фанаты были поражены тому, что за столько лет Пенелопа практически не изменилась. «Какая красивая», «Такая молодая. Сейчас выглядит не хуже», «Пенелопа вообще не меняется», «Нежная и юная, а сейчас обаятельная и страстная», — прокомментировали фото подписчики.
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