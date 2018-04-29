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Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет
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Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известная голливудская актриса Пенелопа Крус порадовала многочиленных поклонников редкой архивной черно-белой фотографией. На размещенном снимке звезде всего 15 лет. На днях звезда отпраздновала 44-летие — и поблагодарила публику за теплые поздравления: — сообщила Пенелопа Крус в персональном Instagram. Поклонники актрисы моментально рассыпались в комплиментах — и справедливо заметили, что звезда практически не изменилась за эти годы. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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