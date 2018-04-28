«Синяя птица — Последний богатырь»: главная интрига

29 апреля на телеканале «Россия 1» раскроется главная интрига конкурса «Синяя птица — Последний богатырь». Кто из юных участников отправиться в Белогорье и примет участие в съемках продолжения популярного отечественного семейного фильма «Последний богатырь-2».

Поддержать 6-летнего пианиста-виртуоза Елисея Мысина придет актер и теперь режиссер Данила Козловский . А любимый у нас французский актер Жерар Депардье просто в восторге от выступления юной флейтистки Златы Ефимовой и от всего проекта. И не только он.

"Это очень хорошая передача для телевидения. Это именно то, что нужно показывать. Я никогда и нигде не видел ничего подобного, особенно с участием детей. Различные музыкальные детские проекты в других странах не идут ни в какое сравнение с «Синей птицей», — сказал Депардье.

"Можно себе только предположить и пофантазировать какими они будут через какие-нибудь десять лет. Представляете, какие это будут звезды, какие это будут мастера! Десять лет проносятся так стремительно. Кем они будут дальше, вот это замечательно", — признался актер Сергей Безруков.