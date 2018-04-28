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«Синяя птица — Последний богатырь»: главная интрига
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«Синяя птица — Последний богатырь»: главная интрига 

Вести.Ru 1 час назад
29 апреля на телеканале «Россия 1» раскроется главная интрига конкурса «Синяя птица — Последний богатырь». Кто из юных участников отправиться в Белогорье и примет участие в съемках продолжения популярного отечественного семейного фильма «Последний богатырь-2».
В финале юные таланты будут выступать на одной сцене вместе с настоящими мэтрами, артистами, которых любят целые поколения зрителей. Дети окажутся на одной сцене с Иосифом Кобзоном и Александрой Пахмутовой, выступят с музыкантами Юрием Антоновым и Сергеем Мазаевым, а также их ждет встреча с Александром Михайловым из фильма «Любовь и голуби».
Поддержать 6-летнего пианиста-виртуоза Елисея Мысина придет актер и теперь режиссер Данила Козловский. А любимый у нас французский актер Жерар Депардье просто в восторге от выступления юной флейтистки Златы Ефимовой и от всего проекта. И не только он.
"Это очень хорошая передача для телевидения. Это именно то, что нужно показывать. Я никогда и нигде не видел ничего подобного, особенно с участием детей. Различные музыкальные детские проекты в других странах не идут ни в какое сравнение с «Синей птицей», — сказал Депардье.
"Можно себе только предположить и пофантазировать какими они будут через какие-нибудь десять лет. Представляете, какие это будут звезды, какие это будут мастера! Десять лет проносятся так стремительно. Кем они будут дальше, вот это замечательно", — признался актер Сергей Безруков.
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