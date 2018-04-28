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В отцы годится! 27-летняя Дженнифер Лоуренс встречается с мужчиной вдвое старше нее
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В отцы годится! 27-летняя Дженнифер Лоуренс встречается с мужчиной вдвое старше нее 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
27-летней актрисе Дженнифер Лоуренс приписывают роман с 59-летним режиссером Дэвидом О. Расселом. На днях пара попала в объективы папарацци. Инсайдеры сообщают, что знаменитости посетили один из нью-йоркских ресторанчиков и отправились дальше. Судя по кадрам, отношения между Лоуренс и О. Расселом далеки от дружеских: актриса шла с режиссером под руку и светилась от счастья.
Напомним, ранее было известно, что Дженнифер Лоуренс встречается с 49-летним режиссером Дарреном Аронофски. Пара вместе работала над фильмом «мама!». С Дэвидом О. Расселом актриса знакома давно — она снималась в его фильмах «Мой парень-псих», «Афера по-американски» и «Джой».
Фото: globallookpress, instagram
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