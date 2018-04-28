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Риз Уизерспун показала, как выглядела в 12 лет
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Риз Уизерспун показала, как выглядела в 12 лет 

Журнал ОК! 1 час назад
Американская актриса Риз Уизерспун опубликовала в Instagram кадры из далекого прошлого. Она показала подписчикам, как выглядела в возрасте 12 лет.
На фотографиях юная рис позирует с «нахальной улыбочкой», сидя под зонтиком от солнца.
Будущая актриса запечатлена стоящей на газоне в total-white образе с корзиной в руках и цветком в волосах.
Риз Уизерспун
Напомним, сейчас Риз работает над вторым сезоном сериала «Большая маленькая ложь», где она не только сыграла одну из главных ролей, но и выступила в качестве продюсера.
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