Риз Уизерспун показала, как выглядела в 12 лет

Американская актриса Риз Уизерспун опубликовала в Instagram кадры из далекого прошлого. Она показала подписчикам, как выглядела в возрасте 12 лет.

На фотографиях юная рис позирует с «нахальной улыбочкой», сидя под зонтиком от солнца.

Будущая актриса запечатлена стоящей на газоне в total-white образе с корзиной в руках и цветком в волосах.

Риз Уизерспун

Напомним, сейчас Риз работает над вторым сезоном сериала «Большая маленькая ложь», где она не только сыграла одну из главных ролей, но и выступила в качестве продюсера.