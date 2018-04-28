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Сильвестр Сталлоне осенью привезет в Москву спектакль «Преодоление»
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Сильвестр Сталлоне осенью привезет в Москву спектакль «Преодоление» 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре, чтобы представить свою автобиографическую постановку «Преодоление», сообщает в субботу пресс-служба премии «След во вселенной».
"Звезда фильма «Рокки» приедет в Москву в сентябре 2018 года. В рамках своего визита он презентует российской публике в «Крокус Сити Холле» свою постановку «Преодоление», созданную на основе непростой биографии Сталлоне", — говорится в сообщении.
Американский киноактер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне прежде всего стал известен благодаря серии фильмов «Рокки» (Rocky), а также картинам о супермене-одиночке Рэмбо. В 2010 году вышел проект Сталлоне — боевик «Неудержимые» (The Expendables), в котором он выступил режиссером и снялся в главной роли. В фильме приняли участие известные голливудские актеры Джейсон Стэтхем, Брюс Уиллис, Микки Рурк и Арнольд Шварценеггер.
Сталлоне увлекается живописью и скульптурой. Выставки его картин проходили на ярмарке современного искусства Art Basel в Швейцарии, в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, в Музее современного искусства в Ницце во Франции.
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