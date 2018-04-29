Сильвестр Сталлоне представит в Москве свою автобиографическую постановку 

Американский актер Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре, чтобы представить свою постановку «Преодоление», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премии «След во вселенной».
Звезда фильма «Рокки» презентует российской публике в «Крокус Сити Холле» свою постановку, созданную на основе биографии. Сильвестр Сталлоне прежде всего стал известен благодаря серии фильмов «Рокки», а также картинам о супермене-одиночке Рэмбо. В 2010 году вышел проект Сталлоне — боевик «Неудержимые», в котором он выступил режиссером и снялся в главной роли. В фильме приняли участие известные голливудские актеры Джейсон Стейтем, Брюс Уиллис, Микки Рурк и Арнольд Шварценеггер.